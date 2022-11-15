Взрывы звучат в разных областях Украины
Взрывы прозвучали во многих областях Украины, оставив города без электричества
Остановленное метро в Харькове. Обложка © Telegram-канал "Харьков 1654"
Помимо Киева взрывы звучат и в других регионах Украины. Об обстрелах сообщают местные власти.
Так, звуки взрывов слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Кроме того, взрывы продолжаются в столице Украины, там уже ввели экстренные отключения электричества, отменив график аварийных отключений.
Во Львове часть города после удара осталась без электричества, пишет мэр Андрей Садовой. То же самое происходит в Житомире, по словам мэра Сергея Сухомлина, было два попадания по энергоинфраструктуре. Также удары пришлись по Харькову, о чём сообщил губернатор Олег Синегубов. После этого в городе остановлена работа метро.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится, поскольку Киев против переговоров. Напомним, в ходе видеообращения к участникам саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что о подписании новых Минских соглашений с Россией речь не идёт.