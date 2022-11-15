Взрывы звучат в разных областях Украины

Так, звуки взрывов слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Кроме того, взрывы продолжаются в столице Украины, там уже ввели экстренные отключения электричества, отменив график аварийных отключений.

Во Львове часть города после удара осталась без электричества, пишет мэр Андрей Садовой. То же самое происходит в Житомире, по словам мэра Сергея Сухомлина, было два попадания по энергоинфраструктуре. Также удары пришлись по Харькову, о чём сообщил губернатор Олег Синегубов. После этого в городе остановлена работа метро.