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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 14:37
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Взрывы звучат в разных областях Украины

Взрывы прозвучали во многих областях Украины, оставив города без электричества

Остановленное метро в Харькове. Обложка © Telegram-канал "Харьков 1654"

Остановленное метро в Харькове. Обложка © Telegram-канал "Харьков 1654"

Помимо Киева взрывы звучат и в других регионах Украины. Об обстрелах сообщают местные власти.

В Киеве прозвучали взрывы, над городом поднимается столб дыма
В Киеве прозвучали взрывы, над городом поднимается столб дыма

Так, звуки взрывов слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Кроме того, взрывы продолжаются в столице Украины, там уже ввели экстренные отключения электричества, отменив график аварийных отключений.

Во Львове часть города после удара осталась без электричества, пишет мэр Андрей Садовой. То же самое происходит в Житомире, по словам мэра Сергея Сухомлина, было два попадания по энергоинфраструктуре. Также удары пришлись по Харькову, о чём сообщил губернатор Олег Синегубов. После этого в городе остановлена работа метро.

В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры
В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится, поскольку Киев против переговоров. Напомним, в ходе видеообращения к участникам саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что о подписании новых Минских соглашений с Россией речь не идёт.

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Артур Лапсаков
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