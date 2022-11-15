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15 ноября, 12:59

Сотрудники Администрации Новой Каховки передислоцировались из-за украинских обстрелов

Сотрудники Администрации Новой Каховки, а также местных муниципальных учреждений были вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные места в Херсонской области из-за постоянных обстрелов ВСУ. Об этом мэрия проинформировала горожан во вторник.

В сообщении говорится, что тысячи жителей Новой Каховки уже откликнулись на призыв Администрации Херсонской области и покинули свои дома в поисках спасения.

"Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места", — отмечает пресс-служба городских властей.

При этом говорить о том, что Новая Каховка, близлежащие города и сёла оказались заброшены, было бы неверно. Бригады коммунальных предприятий и служб продолжают здесь работу в дежурном режиме, поддерживается функционирование систем энерго- и водоснабжения.

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Ранее во вторник сообщалось, что украинские военные увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области, под огнём оказались Алёшки, Каховка и Новая Каховка, а Каховская ГЭС и вовсе остановила работу. А на днях ВСУ нанесли удар по центру Новой Каховки из ствольной артиллерии прямо по месту сбора мирных жителей, желающих уехать из населённого пункта. К сожалению, не обошлось без жертв.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина

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