Сотрудники Администрации Новой Каховки передислоцировались из-за украинских обстрелов
Сотрудники Администрации Новой Каховки, а также местных муниципальных учреждений были вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные места в Херсонской области из-за постоянных обстрелов ВСУ. Об этом мэрия проинформировала горожан во вторник.
В сообщении говорится, что тысячи жителей Новой Каховки уже откликнулись на призыв Администрации Херсонской области и покинули свои дома в поисках спасения.
"Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места", — отмечает пресс-служба городских властей.
При этом говорить о том, что Новая Каховка, близлежащие города и сёла оказались заброшены, было бы неверно. Бригады коммунальных предприятий и служб продолжают здесь работу в дежурном режиме, поддерживается функционирование систем энерго- и водоснабжения.
Ранее во вторник сообщалось, что украинские военные увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области, под огнём оказались Алёшки, Каховка и Новая Каховка, а Каховская ГЭС и вовсе остановила работу. А на днях ВСУ нанесли удар по центру Новой Каховки из ствольной артиллерии прямо по месту сбора мирных жителей, желающих уехать из населённого пункта. К сожалению, не обошлось без жертв.
ТАСС / Сергей Мальгавко