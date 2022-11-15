Сотрудники Администрации Новой Каховки передислоцировались из-за украинских обстрелов

Сотрудники Администрации Новой Каховки, а также местных муниципальных учреждений были вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные места в Херсонской области из-за постоянных обстрелов ВСУ. Об этом мэрия проинформировала горожан во вторник.

В сообщении говорится, что тысячи жителей Новой Каховки уже откликнулись на призыв Администрации Херсонской области и покинули свои дома в поисках спасения.

"Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места", — отмечает пресс-служба городских властей.