Зеленского призвали запретить россиянам посещать Украину в ближайшие 100 лет

Президента Украины Владимира Зеленского просят запретить въезд на территорию Незалежной для россиян на срок 100 лет. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского лидера.

"Запретить въезд на Украину гражданам России. Срок запрета на въезд — 100 лет", — говорится в петиции.

Просьба гражданина, зарегистрированная 15 ноября, по состоянию на 15:49 по мск уже набрала 122 голоса. При этом для того, чтобы её рассмотрел Зеленский, нужно 25 тысяч подписей. Голосование завершится через 92 дня.