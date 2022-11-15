Египет депортировал в Россию мошенника, незаконно обналичившего более 500 млн рублей

В Россию из Египта депортировали Сергея Середкина, который вместе с подельниками незаконно обналичил более 500 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По версии следствия, фигурант и его сообщники оказывали содействие физическим и юридическим лицам в оформлении документов для уклонения от уплаты налогов и сборов", — приводятся её слова на сайте "МВД медиа".

Злоумышленники изготавливали платёжные распоряжения и договоры купли-продажи векселей, при этом внося в них ложные сведения. Середкин скрылся от следствия и в 2018 году был объявлен в международный розыск. В ноябре его задержали правоохранители Египта. Благодаря взаимодействию Интерпола и Генпрокуратуры РФ египетская сторона приняла решение о депортации обвиняемого, которого 15 ноября в аэропорту Каира передали российским полицейским.