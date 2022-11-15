Аналитик Крупнов назвал плодами больной фантазии разговоры о перенаселении Земли

Разговоры о якобы перенаселении Земли являются "плодами больной фантазии". Об этом заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя новость о том, что население планеты перевалило за восемь миллиардов человек.

Аналитик отметил, что в текущем году ООН уже выпускала доклад, в котором говорится, что рост населения Земли к 2070 году якобы прекратится, и связано это в первую очередь с тем, что в развитых странах господствует "чума малодетности". К примеру, в Южной Корее коэффициент суммарной рождаемости равен 1, в России — 1,5, в Италии — 1,2. При этом, как указал Крупнов, чтобы население не снижалось, коэффициент должен быть более двух.

"Все объективные исследователи уже говорят не о перенаселении Земли, а о демографической зиме", — приводит телеканал RT слова специалиста.