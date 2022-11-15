Недосып ни при чём: Врач объяснил, почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Есть несколько причин появления тёмных кругов под глазами. Каждая из них требует определённого подхода. Как рассказал Лайфу пластический хирург Александр Вдовин, в первую очередь появление синевы в периорбитальной зоне может быть следствием пигментированности данного участка кожи.

"Для того чтобы справиться с пигментированным участком кожи, в косметологии применяется мезотерапия. На первом месте стоит отбеливание кожи в периорбитальной зоне — для этой цели применяются витамин С, известный своими отбеливающими свойствами, и арбутин. Арбутин — это гликозид, который широко используется в средствах, направленных на борьбу с пигментацией", — рассказал медик.

Вторая причина появления тёмных кругов под глазами — наличие тонкой кожи в этой области и нарушение кровообращения, которое вызвано венозным застоем. В этом случае специалист предлагает заняться уплотнением кожи в периорбитальной зоне.

"Здесь применяются инъекции препаратов – стимуляторов коллагена с добавлением нуклеиновых кислот. Также может быть рекомендовано применение препаратов, устраняющих венозный застой в данной области, что позволит улучшить микроциркуляцию крови. Это препараты на основе гинкго билоба, артишока, рутина", — отметил Вдовин.

Он также рассказал о существовании фракционной мезотерапии — аппаратной процедуры, которая соединяет в себе одновременно пилинг и возможности инъекционной терапии аппаратным способом. Ещё один метод устранения проблемы — заполнение носослёзной борозды филлером на основе гиалуроновой кислоты.

Возможно также и хирургическое лечение, признался собеседник Лайфа. Однако оно назначается только в том случае, если потемнение кожи под глазами происходит вследствие грыж на нижнем веке, когда мешки под глазами затрудняют венозный отток.