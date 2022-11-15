Недосып ни при чём: Врач объяснил, почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться
Пластический хирург Вдовин рекомендовал мезотерапию против синяков под глазами
Есть несколько причин появления тёмных кругов под глазами. Каждая из них требует определённого подхода. Как рассказал Лайфу пластический хирург Александр Вдовин, в первую очередь появление синевы в периорбитальной зоне может быть следствием пигментированности данного участка кожи.
"Для того чтобы справиться с пигментированным участком кожи, в косметологии применяется мезотерапия. На первом месте стоит отбеливание кожи в периорбитальной зоне — для этой цели применяются витамин С, известный своими отбеливающими свойствами, и арбутин. Арбутин — это гликозид, который широко используется в средствах, направленных на борьбу с пигментацией", — рассказал медик.
Вторая причина появления тёмных кругов под глазами — наличие тонкой кожи в этой области и нарушение кровообращения, которое вызвано венозным застоем. В этом случае специалист предлагает заняться уплотнением кожи в периорбитальной зоне.
"Здесь применяются инъекции препаратов – стимуляторов коллагена с добавлением нуклеиновых кислот. Также может быть рекомендовано применение препаратов, устраняющих венозный застой в данной области, что позволит улучшить микроциркуляцию крови. Это препараты на основе гинкго билоба, артишока, рутина", — отметил Вдовин.
Он также рассказал о существовании фракционной мезотерапии — аппаратной процедуры, которая соединяет в себе одновременно пилинг и возможности инъекционной терапии аппаратным способом. Ещё один метод устранения проблемы — заполнение носослёзной борозды филлером на основе гиалуроновой кислоты.
Возможно также и хирургическое лечение, признался собеседник Лайфа. Однако оно назначается только в том случае, если потемнение кожи под глазами происходит вследствие грыж на нижнем веке, когда мешки под глазами затрудняют венозный отток.
Ранее Лайф писал о том, что беспричинные синяки на теле появляются при поражении печени, заболеваниях крови, инфекциях и бесконтрольном приёме лекарственных препаратов. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
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