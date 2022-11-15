Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Игорь Морозов сложит сенаторские полномочия ради новой должности в Африке: Морозов планирует работать в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).

"Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ, — Эфиопии, Уганде и Гамбии", — рассказал сенатор РИА "Новости".