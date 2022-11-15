Сенатор Морозов сложил полномочия ради работы в Африке
Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Игорь Морозов сложит сенаторские полномочия ради новой должности в Африке: Морозов планирует работать в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).
"Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ, — Эфиопии, Уганде и Гамбии", — рассказал сенатор РИА "Новости".
Морозов объяснил, что выбрал это направление работы, так как Африка становится важным для России рынком, а сотрудничеству с африканскими странами Москва придаёт особое значение.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что отношения России со странами Африки находятся на новом этапе развития, который РФ довольно высоко расценивает. Российский лидер также отмечал, что стороны сообща смогут обеспечить безопасность в мире.
ТАСС / Сергей Савостьянов