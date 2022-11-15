Экоактивисты облили нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в венском Музее Леопольда
Два экоактивиста движения Letzte Generation ("Последнее поколение") плеснули чёрную жидкость на картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене. Видеозапись опубликована на странице организации в "Твиттере".
Экоактивисты облили нефтью картину "Смерть и жизнь" в венском Музее Леопольда. Видео © Twitter / Letzte Generation Österreich
"Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины — это смертный приговор человечеству", — уверены активисты.
Полотно находилось под защитным стеклом и не пострадало, однако жидкость попала на раму, стены и пол музея. А один из активистов приклеил себя к картине. Протестующих задержала охрана учреждения.
Ранее Лайф рассказывал, как экоактивистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик" в Нацмузее Норвегии. Прибывшие полицейские задержали трёх девушек, против них возбуждено уголовное дело.
Кадр видео Twitter / Letzte Generation Österreich