Мариуполю и Мелитополю присвоят звания Городов воинской славы
Путин: Города новых регионов России представлены для присвоения почётных званий
В новых российских регионах есть города, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне и будут представлены для присвоения почётных званий. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Путин на заседании оргкомитета "Победа". Видео © LIFE
Глава государства напомнил, что процесс присвоения званий "Город воинской славы" был завершён в 2015 году и к настоящему моменту его удостоены 45 российских городов.
"Сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль", — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации — это Мариуполь и Мелитополь.
"Их заявки на получение высокого статуса ещё раз подчёркивают общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства", — сказал президент.
Ранее на заседании оргкомитета "Победа" Путин заявил, что попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, некоторые из этих попыток имеют цель ослабить и разобщить Россию. А до этого, на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства, глава государства призвал внимательнее выстраивать преподавание истории России в школах и вузах.
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Unsplash / Viktor Hesse