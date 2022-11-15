Мариуполю и Мелитополю присвоят звания Городов воинской славы

В новых российских регионах есть города, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне и будут представлены для присвоения почётных званий. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Путин на заседании оргкомитета "Победа". Видео © LIFE

Глава государства напомнил, что процесс присвоения званий "Город воинской славы" был завершён в 2015 году и к настоящему моменту его удостоены 45 российских городов.

"Сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации — это Мариуполь и Мелитополь.