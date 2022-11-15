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15 ноября, 12:17

Мариуполю и Мелитополю присвоят звания Городов воинской славы

Путин: Города новых регионов России представлены для присвоения почётных званий

В новых российских регионах есть города, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне и будут представлены для присвоения почётных званий. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Путин на заседании оргкомитета "Победа". Видео © LIFE

Глава государства напомнил, что процесс присвоения званий "Город воинской славы" был завершён в 2015 году и к настоящему моменту его удостоены 45 российских городов.

"Сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов Федерации — это Мариуполь и Мелитополь.

"Их заявки на получение высокого статуса ещё раз подчёркивают общность нашей исторической памяти, единство исторического пространства", — сказал президент.

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Ранее на заседании оргкомитета "Победа" Путин заявил, что попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, некоторые из этих попыток имеют цель ослабить и разобщить Россию. А до этого, на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства, глава государства призвал внимательнее выстраивать преподавание истории России в школах и вузах.

Обложка ©

Unsplash / Viktor Hesse

Марина Калегина

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