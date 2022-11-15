Путин: Попытки перелицевать историю имеют цель ослабить Россию

Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, некоторые из этих попыток имеют цель ослабить и разобщить Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"По большому счёту (эти попытки. — Прим. Лайфа), имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счёте — ослабить Россию и повлиять на её суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет", — отметил глава государства.