Путин: Попытки перелицевать историю имеют цель ослабить Россию
Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, некоторые из этих попыток имеют цель ослабить и разобщить Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".
"По большому счёту (эти попытки. — Прим. Лайфа), имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счёте — ослабить Россию и повлиять на её суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет", — отметил глава государства.
А ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко пришёл к выводу, что Киеву придётся переписать всю историю Второй мировой войны, чтобы "одержать победу над русским миром".