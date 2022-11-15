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15 ноября, 11:21

Путин: Попытки перелицевать историю имеют цель ослабить Россию

Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, некоторые из этих попыток имеют цель ослабить и разобщить Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"По большому счёту (эти попытки. — Прим. Лайфа), имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счёте — ослабить Россию и повлиять на её суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет", — отметил глава государства.

Вассерман заявил, что Запад не сможет переписать историю и "отменить" русскую культуру

Вассерман заявил, что Запад не сможет переписать историю и "отменить" русскую культуру

А ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко пришёл к выводу, что Киеву придётся переписать всю историю Второй мировой войны, чтобы "одержать победу над русским миром".

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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