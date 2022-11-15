Диабетиков призвали регулярно проверять зрение
Офтальмолог Пономарёва: У больных сахарным диабетом риск потери зрения выше в 25 раз
Больным сахарным диабетом необходимо не только постоянно отслеживать уровень глюкозы в крови, но и регулярно проверять зрение в целях профилактики. Об этом рассказала врач-офтальмолог ФНКЦ ФМБА России Елена Пономарёва.
По её словам, 96% диабетиков сталкиваются с серьёзными проблемами с сетчаткой глаза. Всё дело в том, что у пациентов со временем развивается ретинопатия, которая может привести к полной слепоте. По статистике, у больных сахарным диабетом риск потери зрения выше в 25 раз по сравнению со здоровыми людьми. При этом, как указала врач, на ранних этапах с ретинопатией возможно справиться.
"Чем раньше пациент начнёт лечиться, тем эффективнее удастся справиться с проблемой. Без терапии можно ослепнуть за два-три года после появления первых симптомов", — приводит слова специалиста издание "Вести Подмосковья".
Также Пономарёва добавила, что у диабетиков чаще, чем у остальных пациентов, диагностируют катаракту и глаукому.
Ранее Лайф рассказывал, что диабет делится на инсулинозависимый и инсулиннезависимый. Последний легко излечим на ранней стадии при условии, что человек приобщается к здоровому образу жизни и приступает к лечению.
Pexels