У женщин этих знаков зодиака самая высокая совместимость с мужчинами-Скорпионами
Мужчины, рождённые с 23 октября по 21 ноября, по-особенному требовательны к дамам. У представительниц каких знаков зодиака самая высокая совместимость в любви со Скорпионами? Счастливиц несколько.
Скорпион — один из самых загадочных и неоднозначных знаков зодиака. Его носители — как женщины, так и мужчины — наделены сильно выраженными лидерскими качествами, при этом могут скрывать истинные мысли и намерения от второй половинки. Поэтому, чтобы раскрыть весь потенциал, мужчине-Скорпиону в спутницы жизни важно найти особенную партнёршу. Совместимость знаков зодиака играет достаточно большую роль во взаимоотношениях людей. Поэтому девушки, рождённые под знаками зодиака Овен и Водолей, например, не смогут стать достойной парой мужчине-Скорпиону. Не потому, что плохие, — всё дело в астрологической несовместимости. Тогда какие дамы могут рассчитывать на счастливые отношения со Скорпионом?
Совместимость в отношениях мужчины-Скорпиона и женщины-Девы
Самая высокая совместимость у мужчины-Скорпиона с женщиной-Девой. Фото © Shutterstock
Пожалуй, самая высокая астрологическая совместимость в любви у парня-Скорпиона будет с Девой. Влюбившись, люди этих знаков зодиака уже не смогут друг друга отпустить. Их отношения будут гармоничными и идеальными. Спонтанного и порой агрессивного мужчину-Скорпиона женщина-Дева сможет легко успокоить и привести в чувство. Такие возлюбленные всегда решают спорные вопросы без криков и скандалов, а спокойно проговорив обиды. Ещё один фактор, влияющий на совместимость, — обоюдное желание партнёров жить в богатстве и роскоши. И Дева, и Скорпион любят зарабатывать, а ещё всегда находят интересные темы для разговоров.
Совместимость в любви мужчины-Скорпиона и женщины-Козерога
Хорошая совместимость в любви у мужчины-Скорпиона с женщиной-Козерогом. Фото © Shutterstock
Козерог — один из самых амбициозных представителей астрологического круга. Женщины этого знака зодиака нередко нацелены на карьеру, потому знакомство с мужчиной-Скорпионом может произойти в офисе или на переговорах с партнёрами по работе. Совместимость у двух этих знаков зодиака достаточно хорошая, что позволит возлюбленным построить крепкие долгосрочные отношения. Не исключено, что в первое время им может быть немного трудно, однако, узнав друг друга лучше, Скорпион и Козерог не смогут больше ставить под сомнения чувства. Секс у такой пары интересный и страстный, и для отношений это только плюс.
Астрологическая совместимость мужчины-Скорпиона и женщины-Тельца
Астрологическая совместимость мужчины-Скорпиона и женщины-Тельца высокая. Фото © Shutterstock
Ещё одним вариантов прекрасного союза для Скорпиона могут стать отношения с женщиной-Тельцом. У этих двух знаков зодиака высокая совместимость в любви. Мужчина-Скорпион ищет верную и преданную даму сердца, которая не будет флиртовать с другими и не поставит под сомнения его чувства. Представительница стихии Земли сама по себе персона надёжная, ценящая уют и комфорт. Женщина со знаком зодиака Телец, если выйдет замуж за мужчину-Скорпиона, построит семью, в которой царит любовь, а эмоциональный фон стабилен. А ещё такие партнёры будут развиваться вместе.
Какая совместимость у мужчины-Скорпиона и женщины-Рака
Отличная совместимость у мужчины-Скорпиона с женщиной, рождённой под знаком зодиака Рак. Фото © Shutterstock
Из-за того, что оба партнёра — представители водной стихии, найти общий язык и понять друг друга им очень легко. Женщина-Рак и мужчина-Скорпион одинаково сильно любят скрывать чувства. Но парадокс в том, что носители этих знаков зодиака понимают вторую половинку без слов. Совместимость парня-Скорпиона и девушки-Рака практически идеальная, что станет благоприятной почвой для создания счастливой семьи. Супруги будут дополнять друг друга, поддерживать и ценить. Оба нуждаются в преданном партнёре, поэтому Рак и Скорпион никогда не ранят избранника неверностью.
Совместимость в любви мужчины-Скорпиона и женщины-Скорпиона
Взрывная совместимость мужчины-Скорпиона и женщины-Скорпиона. Фото © Shutterstock
Казалось бы, никто не поймёт тебя лучше, чем носитель того же знака зодиака, что и ты. В этом есть правда. Два Скорпиона мыслят и действуют одинаково, что позволит им добиться успехов в карьере. Интимная близость тоже порадует: и мужчина, и женщина ведут себя в постели раскованно и страстно, не скрывают чувств и достигают удовольствия. Получается, найдена лучшая пара по совместимости? Увы, но нет. Именно из-за того, что женщина-Скорпион и мужчина-Скорпион — лидеры с детства, они постоянно сталкиваются лбами и пытаются взять над партнёром верх. Длительные отношения у такой пары вряд ли сложатся, но ради незабываемого опыта двум Скорпионам стоит побыть вместе.
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