Эти пять имён носят женщины, которые в отношениях всегда главные

Зашифрованная информация, скрытая в каждом из существующих в мире имён, поражает. Если хотите узнать подробнее о малознакомом человеке, начните с расшифровки имени, а не с поиска профиля в социальных сетях. В зависимости от того, как зовут понравившуюся леди, можно разузнать много интересных подробностей: сильная у неё энергетика или не очень, как дама относится к деньгам и детям, насколько ленива и привыкла ли добиваться своего. А может, вы влюбились в настоящую доминантку?

Имя Алевтина

Алевтина — прирождённый лидер, привыкший доминировать как в личных отношениях, так и на работе. Фото © Unsplash

В переводе с латыни это женское имя означает "сильная", что оставляет отпечаток на характере носительницы. И правда, Аля — прирождённый лидер, привыкший доминировать как в любовных отношениях, так и на работе. Это сильная и целеустремлённая личность, которая никогда не упустит шанса проявить себя. Но, несмотря на такие нюансы, названная этим именем девушка с партнёром ведёт себя ласково и нежно. Алевтина умеет располагать к себе представителей сильной половины человечества и делать так, чтобы те исполняли её волю. Командирша по натуре, персона, кого так навали, часто берёт ответственность за важные решения, становясь руководителем не только в офисе, но и в семье.

Диана

Любимый мужчина доверяет Диане позицию доминантки в паре и с удовольствием подчиняется. Фото © Freepik

Уверенная и спокойная в своих силах и знаниях, Диана тоже оказывается в списке женщин-доминанток. Носительница этого имени не любит сомнения, поэтому свою компетентность показывает сразу, лишая всех возможности в ней усомниться. Несмотря на прирождённые лидерские качества, характер девушки достаточно мягкий. Диана умеет понравиться людям, не прилагая особых для этого усилий. Открытость, лёгкий нрав, неплохое чувство юмора, а также отсутствие страха в критических ситуациях заставляют всех смотреть на обладательницу этого имени с восхищением. Любимый мужчина доверяет Диане позицию доминантки в паре и с удовольствием подчиняется.

Женское имя Регина

Женственная и решительная носительница имени Регина умеет добиваться желаемого. Фото © Pexels

Всем родителям, кто хочет назвать дочь Региной, стоит сразу запастись успокоительными. В детстве девочка будет настоящей егозой и любительницей поскандалить. Она истерит, кусается, кривляется, шантажирует, манипулирует и изображает жертву. Вырастет Регина настоящей доминанткой — навыки были отточены ещё в младенчестве. Женственная и решительная носительница этого имени умеет добиваться желаемого с помощью других людей. Она обольщает ухажёров настолько легко, что может выбирать, кто из них нравится сильнее. Избраннику Регина будет верной женой, а общему ребёнку — хорошей мамой. И такая дама в семье будет всеми руководить.

Татьяна

Волевая Татьяна в отношениях тоже часто берёт верх над партнёром. Фото © Unsplash

Волевая и порой непреклонная, когда что-то решила, Татьяна в отношениях тоже часто берёт верх над партнёром. Женщина с этим именем умеет сделать так, чтобы в доме всегда царили уют и благодать. В переводе с греческого Таня — "устроительница", что оставляет определённый отпечаток на нраве и взглядах девушки на мир. Из-за сильной энергетики и характера с поклонниками у этой дамы иногда могут возникать проблемы: не находится достойного мужчины, с кем обладательница имени могла бы почувствовать себя на равных. Потому как Татьяне важно, чтобы муж был вполне себе самостоятельным человеком.

Женское имя Яна

Прекрасное имя Яна наделяет хозяйку очень важными для лидера качествами. Фото © Freepik