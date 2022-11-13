Женщины с этими именами чаще всего оказываются хамками

Бывает, что в одинаковых ситуациях обладательницы разных женских имён ведут себя по-разному. Пока одни остаются спокойными, другие взрываются и переходят на личности, начиная оскорблять обидчика. Знакомая картина для всех, кто хотя бы раз ездил в общественном транспорте. Смотришь на крикливую мадам и думаешь: наверняка её зовут одним из следующих имён.

Женское имя Галина

Обычно женщины с именем Галина отличаются тяжёлым характером. Фото © Freepik

При упоминании этого женского имени на ум сразу приходят ассоциации с чем-то советским, занудным и скандальным. Если у вас так, интуиция не обманывает. Обычно женщины с именем Галина отличаются тяжёлым характером. Они никого не ставят в авторитет и всегда стремятся доказать собственную правоту. А когда не получается, переходят на личности, пытаясь задавить человека морально. Спорить с такими персонажами всегда бесполезно, потому что Гали никогда не отступятся от своего.

Ида

В разговорах с незнакомцами Ида обычно ведёт себя грубо и резко. Фото © Freepik

Добрая, если верить расшифровке этого имени, Ида далеко не всегда выступает эталоном леди. Дело в том, что характер у женщины, которую так назвали, достаточно сложный и необычный. Это творческая личность с хорошим чувством юмора, она всегда придёт на помощь близким. Но вот в разговорах с незнакомцами Ида обычно ведёт себя грубо. Так она старается выставить свою персону авторитетной, прибегая к тактике "лучшая защита — это нападение". Поэтому одной из хамок обязательно окажется носительница этого имени.

Имя Снежана

Снежана не скупится на замечания другим, пытаясь сделать доброе дело. Фото © Freepik

Носительница этого красивого имени обожает учить уму-разуму всех вокруг. Наделённая, как ей кажется, безупречными манерами, Снежана не скупится на замечания другим. Осанка, внешний вид, манера речи или ошибки в ней — персона с этим именем всегда найдёт, к чему придраться. Понятное дело, что никому не понравится, когда им указывают на ошибки. Однако Снежана испытывает невероятное наслаждение, вызывая гримасу стыда и злобы на лицах других.

Юлия

Научившись отстаивать себя в спорах, Юлия "подсаживается" на конфликты с другими. Фото © Freepik

У Юлии дела обстоят иначе. Девушка или женщина, кого так назвали, считает себя королевой. То есть все обязаны делать именно так, как говорит она. Почему? Из-за её самоуверенности. Научившись отстаивать себя в спорах, Юлия "подсаживается" на конфликты с другими. Можно сказать, что таким способом носительница этого имени развлекается и восполняет энергию, заряжаясь негативом окружающих. Будучи искусным манипулятором, Юля может стравливать людей друг с другом и просто наслаждаться шоу.

Женское имя Анна

Одной из главных хамок можно назвать обладательницу имени Анна. Фото © Shutterstock