Как научиться говорить "нет": 6 правил тактичного отказа без чувства вины

Почему некоторым так трудно отказывать в просьбах? Казалось бы, достаточно обыденная ситуация. Однако человек чувствует угрызения совести, начинает считать себя эгоистом или же испытывать страх, что после его "нет" просящий обозлится. Именно страх потери отношений и заставляет наступать себе на горло и в большинстве случаев соглашаться помочь. Но вспомните, что вам тоже отказывают. Неужели те люди бесчувственные? Вовсе нет, просто они понимают, что отказ — это нормально. Делимся несколькими лайфхаками, как отказать человеку, чтобы вы точно не испытывали вины за "нет".

Не зацикливайтесь на негативе, будьте объективны

Не зацикливайтесь на негативе, будьте объективны в общении с людьми. Фото © Freepik

Если вы настолько боитесь своим "нет" обидеть человека, предлагаем небольшой лайфхак, как избавить себя от лишних нервов. Послушайте в течение какого-то времени разговоры других людей, чтобы понять — отказывают все и достаточно часто. Проблема в том, что большинство винящих себя зацикливается и обращает внимание на те редкие случаи, когда "нет" вызывало в просящем человеке обиду или вовсе испортило отношения. Потому что мы очень хорошо помним негативные эмоции, а отказы, которые прошли гладко, не замечаем. Присмотритесь к другим и поймите, что слово "нет" — не катастрофа.

Предлагайте иной вариант

Отличный способ избежать чувства вины из-за отказа — предложить иной вариант. Вы совершенно не обязаны менять собственные планы, чтобы угодить другому человеку. Но когда искренне хотите помочь, можете предложить компромисс, то есть удобный и для вас вариант. И если человека он не устроит, то и ваше "нет" никакого стыда или страха не вызовет. Вы попытались и сделали всё, что было в ваших силах.

Не оправдывайте отказ

Не оправдывайте отказ, тогда и вины за него не возникнет. Фото © Freepik

Ещё одно простое правило, как не почувствовать себя неудобно, говоря "нет", — не пытаться оправдываться. Говорите кратко и по делу. Потому как если станете объяснять подробно причины, это вызовет чувство вины. Да и попросивший на подобное как раз может с большей вероятностью отреагировать негативно, чем если вы откажете без объяснений. Даже если вы просто не хотите что-то делать, не думайте про негативные эмоции, которые могут последовать за "нет". Они характеризуют не вас, а другого человека, так что и перекладывать на себя их тоже не стоит.

Замените слово "нет" на другое

Некоторых пугает не сам отказ, а именно присутствие в нём слова "нет" или частицы "не". Если это ваш случай, просто перефразируйте. Скажите, что действительно хотели бы помочь, но разбираетесь в данной теме достаточно поверхностно, что на этот день уже есть дела, которые вы планировали давно и с другими людьми. Совершенно нормально отказывать и выбирать собственный комфорт, свои интересы. Это не работает по принципу: "Я не дал и мне не дадут в ответ". Адекватный человек не станет держать обиду и злиться, что у вас своя жизнь.

Будьте уверены в отказе и говорите твёрдо

Будьте уверены в отказе и действуйте твёрдо. Фото © Freepik

Прежде чем отказать кому-то, подумайте, почему конкретно вы говорите "нет". Не потому, что хотите нарочно обидеть просящего, а из-за личных планов и дел. Вы не становитесь эгоистом или нарциссом, делая себя приоритетом в жизни. Поэтому даже, казалось бы, такие незначительные причины, как усталость и нежелание, будут весомыми. Так что скажите твёрдо и уверенно своё "нет", чтобы собеседник почувствовал всю силу этого слова. Просящий вас точно так же отказывал кому-то в прошлом и сделает это снова. Порой говорить "нет" — уважать себя и свои границы, в этом нет ничего стыдного.

Говорите "нет" не человеку, а самой просьбе