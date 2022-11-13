12 секретов безупречного макияжа, которые знают звёздные визажисты, но никогда не делятся

Иногда мы смотрим на актрис, которые приходят на премьеры фильмов, или моделей, якобы случайно пойманных папарацци на улице или в магазине, и поражаемся красоте. Кажется, что внешность этих людей безупречна. Но так ли это на самом деле? Конечно же, нет. Просто звёздные визажисты знают несколько хитростей, которые помогают знаменитостям выглядеть безупречно, в том числе и через превращение недостатков в достоинства. Собрали самые эффективные и простые лайфхаки, которые и из вас сделают настоящую королеву красоты.

1. Идеальное нанесение матовой помады

Джиджи Хадид. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gigihadid

Дамы, которые часто пользуются матовой помадой, знают, что иногда она может скатываться на губах. Комочки не только приносят дискомфорт, но и портят внешний вид, делая макияж неаккуратным. Как этого избежать? Можно воспользоваться лайфхаком Джиджи Хадид — одной из самых востребованных в мире моделей. Перед нанесением матовой помады девушка скрабит губы с помощью сахара и очищенной кисточки для туши.

2. Эффект накладных ресниц с помощью пудры

Если вы думаете, что у всех знаменитостей от природы длинные и густые ресницы, то сильно заблуждаетесь. Просто звёзды и их визажисты знают одну хитрость, помогающую с этим моментом. Нанеся первый слой туши, дождитесь, пока он подсохнет, пройдитесь по ресничкам кисточкой с пудрой, а затем прокрасьте их второй раз. Полученный результат вас точно удивит.

3. Охлаждённый крем

Крисси Тайген. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chrissyteigen

Модель Крисси Тайген предпочитает держать кремы в холодильнике и наносить на кожу охлаждёнными. И это отличная привычка, которую следует перенять всем. Прохладное средство, распределяясь по коже, убирает отёчность и делает лицо свежее.

4. Борьба с покраснениями

А вы знали, что глазные капли можно использовать не только по инструкции? Если в самый неподходящий момент на лице выскочил ярко-алый прыщик, справиться с ним можно средством для глаз. Чудо-капли, которым под силу сузить капилляры и восстановить белоснежность белков, помогут и с высыпаниями на коже.

5. Эффект идеальной кожи лица

Несмотря на разнообразие основ под тональный крем и его самого, далеко не у всех получается нанести средство так, чтобы кожа лица казалась идеально ровной. Как же суперэффекта добиваются знаменитости? Легко. Их визажисты сначала наносят небольшой слой прозрачной пудры и только после — тональный крем. Так на коже он держится гораздо дольше и не скатывается.

6. Секрет идеального макияжа от Беллы Хадид

Белла Хадид. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bellahadid

Белла Хадид нашла интересный способ, как получить безупречный макияж. Девушка просит визажистов наносить его, пока лежит. Знаменитость считает, что в таком положении проще корректировать недостатки и рисовать стрелки на веках, потому как лицо расслабленно.

7. Керлер и готовый макияж

У звёзд часто плотное расписание, поэтому наводить красоту время есть далеко не всегда. Но это не отменяет обязанности выглядеть хорошо. Как быть, если нужно накрасить глаза, но возиться с подводкой или карандашом некогда? Ответ есть. Возьмите щипцы для завивки ресниц и прокрасьте основание керлера карандашом или подводкой для глаз. Средство отпечатается на коже века, одновременно с этим реснички будут приподняты.

8. Секрет увлажнённой кожи моделей

Адриана Лима — не просто красивая женщина, а бывший "ангел" Victoria’s Secret. Модель очень пристально следит за кожей лица, поэтому каждый раз после снятия макияжа проводит этот простой ритуал: замачивает ватные диски в прохладной кокосовой воде и протирает ими лицо. Это помогает Адриане освежиться и глубоко увлажнить кожу.

9. Зубная щётка для растушёвки тонального крема

Марго Робби. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / margotrobbieofficial

Многим женщинам знакома ситуация, когда при нанесении тонального крема около волос остаётся заметный контур средства. Выглядит это так, словно на лицо надета маска с макияжем, потому как оттенок кожи под волосами отличается. Простой лайфхак, как это скрыть, нашла актриса Марго Робби. Девушка тушует тональное средство около корней чистой зубной щёткой, выравнивая тон кожи. Такую хитрость, например, можно ещё проделывать щёточкой для бровей или ресниц.

10. Визуальное увеличение глаз

Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон от природы не обладают огромными кукольными глазами, но это не мешает звёздам быть красивыми. Визуально увеличить глаза можно с помощью акцента на длинные и тёмные ресницы, растушевав тени на нижнем веке. Не стоит забывать и про брови, ухоженность которых тоже заметно "раскроет" взгляд.

11. Смягчённый нежный взгляд

Кендалл Дженнер. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kendalljenner

Большинство дам, крася глаза, наносят чёрную тушь на ресницы нижнего века. Иногда из-за этого взгляд может стать тяжёлым или даже уставшим. Как быть, если не представляете макияж без подкрашенных нижних ресничек? Лайфхак нашёлся у Кендалл Дженнер — модель наносит на них тушь коричневого цвета. Так взгляд заметно смягчается, а реснички не теряют длины.

12. Секрет бархатной кожи лица Бейонсе