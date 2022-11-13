Европа исчезнет: Пророки рассказали, как это случится Множество провидцев говорят о том, что мир приблизился к критической точке. Дальнейшие события будут диктовать не только политики и военные, но и катастрофы и геотектоническое оружие. 13 ноября, 01:40 Обложка © Getty Images

Предсказания "спящего пророка": Лондон погрузится в пучину

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Американский провидец Эдгар Кейси, которого в США прозвали "спящим пророком", ничего хорошего Европе не предсказывал. Он считал, что вскоре после 2020 года Землю ждёт череда катаклизмов, в результате которых Европа и Америка опустеют: "Никто там не будет жить". Произойдёт это в результате целой череды катастроф, которые начнутся с подъёма суши в южной части Тихого океана и извержения вулканов Везувий и Пеле (остров Мартиника). Это спровоцирует череду землетрясений такого масштаба, что США будут расколоты, Япония уйдёт под воду, а вся северная часть Европы изменится "в мгновение ока", Лондон смоет цунами, пришедшее от берегов Америки. Дно Средиземного моря в районе вулкана Этна поднимется и станет сушей. Катаклизмы не затронут Россию, она возродится, в этом процессе важную роль будет играть христианство, вера в Бога. Люди, объединившись, дадут Земле надежду на мир и стабильность. Именно в России люди не будут нуждаться ни в чём: у них будет вдоволь питьевой воды, хлеба, ресурсов и новейших вооружений. Когда мир будет погружаться во тьму каннибализма, Россия станет источником новой человеческой цивилизации. Европу Кейси называл "Новым Вавилоном", в котором скопятся все грехи мира. В Британии перед катастрофой будет царить поклонение деньгам, во Франции — плотским утехам, а Италия будет поклоняться идеям гуманизма и обожания человека. Кейси считал, что катастрофы затронут и Китай, и Индию, чьи грехи заключаются в равнодушии к остальному миру.

Ванга: Европу смоет

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Пока в России спорят о том, стоит ли вообще доверять невесть откуда появившимся "новым" пророчествам Ванги, китайские аналитики всерьёз изучают её "наследство". Их выводы неутешительны для европейской цивилизации. Европе и Америке опасность грозит в ближайшем будущем. Предсказательница обещала, что США ждёт раскол. И уже сейчас понятно, что общество в Америке действительно раскололось на два лагеря: одни придерживаются протестантских убеждений, другие пропагандируют разврат и пороки. Но главные испытания ждут Европу: её страны столкнутся "с вызовом, которого у них ещё не было, всё растает как лёд". Европа придёт в запустение "из-за военных действий", применения химического оружия террористами с Востока и падения "звезды" с неба в океан. Большая часть людей умрёт от эпидемий, около четверти погибнет в цунами, все города на западном побережье смоет в море. Цунами вызовет землетрясение, после которого из-под земли выйдет некое "зло" и завершит разрушение "опустевшей и холодной" Европы. Проблемы ждут и русских, но они преодолеют их и создадут новое государство, объединяющее Белоруссию, Россию и земли Украины.

Польшу зальёт водой. Предсказания Климушко

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Польский католический монах Анжей Климушко, прославившийся умением лечить травами и скончавшийся в 1980 году, приобрёл свои способности "видеть жизненные фильмы" из-за черепно-мозговой травмы, полученной от нациста во время Второй мировой войны. Немецкий солдат избил мужчину до полусмерти. В Польше травник прославился тем, что без труда "читал" людей подобно Ванге. О своих видениях будущего он говорил неохотно, так как они причиняли поляку боль. Польше Климушко предсказывал разрушительный потоп и войну насмерть с приверженцами ислама. Ещё во времена существования СССР он видел "арабов, плывших в Европу на маленьких лодках", предсказывал трагедию, которая непременно случится в Италии из-за нашествия чужаков. Удивительно, но и он говорил о том, что Европу "смоет". Отдельно поляка волновала судьба вечного города — Рима. Он предрекал ему полное погружение в морскую пучину. Вся дивная архитектура города в его видениях скрывалась в воде, вода разъедала архивы Ватикана, и многие культурные ценности были навсегда утрачены. Вода текла по землям Германии и Польши. "Даже кладбище, где я буду лежать, уйдёт под воду", — предупреждал травник. Всё это произойдёт потому, что "ракеты из-за океана" будут падать в море. Вода в нём "вспухнет", Трансатлантический вал рухнет под напором волн, будут смыты в море Гибралтар, Испания, будут подтоплены низменности Италии. Сахара окажется под водой вся; сильно пострадают от наводнений Франция и Германия, а в Польше погибнет каждый десятый. После наводнения Европу ждут беды и нищета.

Бенджамин Парравичини: Европу ждёт упадок

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Аргентинский провидец Парравичини жил в XX веке и "общался" с некими "сущностями", которые и приоткрывали ему будущее. Свои видения аргентинец зарисовывал и оставил потомкам целый архив изображений, на которых якобы запечатлено будущее. И оно безрадостно. "Окончательный конфликт", по его мнению, будет инициирован двумя державами — Россией и Китаем. В результате конфликта Европа придёт в упадок, её захлестнут такие ливни, что уровень воды в реках и в море поднимется, а вся экономическая структура будет разрушена. Аргентинец предсказал падение папского престола, которое завершит уничтожение Европы.

Предсказания пророка Малахии и Фатимы: Рим падёт

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Католический монах Малахия жил в XI веке. Свои видения он записывал в манускрипте, который позже получил название "Пророчество о последнем римском папе". Этот труд жёстко клеймил Ватикан и связывал конец света с восшествием на престол последнего понтифика, который будет носить имя Петра II "римлянина". Он якобы будет пасти своих овец "посреди гонений", а потом город на семи холмах рухнет, папский престол падёт, наступит конец света, а вместе с ним и Страшный суд. Это католическое пророчество перекликается с видениями Фатимы, которые случились в XX веке в Испании. Там местной девочке Фатиме явилась некая сияющая дама и показала будущее. Среди видений был и римский папа, который среди бушующей войны поднимался на высокий холм к подножию креста. Там, на вершине холма, его убивал солдат. Считается, что полный текст пророчества Фатимы скрыт в ватиканских подвалах и он никогда не был полностью обнародован.

Ирльмайер: Европа падёт во время третьей мировой

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Ещё один провидец XX века — баварец Алоиз Ирльмайер — считал, что Европа падёт во время боевых действий. В неё вторгнутся с трёх сторон: с юга от Белграда, с востока и с Балтики. Ирльмайер предсказывал, что во время войны будет использовано бактериологическое и химическое оружие. И некий самолёт сбросит в море какую-то новую бомбу, и "водяная стена" поднимется выше самых высоких европейских башен. Начнётся страшное землетрясение, и половина Британии уйдёт под воду. Будут разрушены три самых больших города. Один полностью утонет, во втором над водой останется только купол церкви, а третий будет лежать в руинах. В морском дне появятся гигантские провалы, которые будут заполняться отхлынувшей водой. Острова возле берегов Европы утонут; все страны, имеющие береговую линию, подвергнутся большому разрушению. На 72 часа мир погрузится во тьму. В эти дни людям нельзя будет выходить на улицу, чтобы не вдохнуть ядовитых паров и не упасть замертво. Нужно будет затемнить окна, закупорить помещение, молиться и ждать. В эту ночь умрёт больше людей, чем умерло в двух мировых войнах. Погибнет весь скот, и пожелтеет вся растительность. Даже то, что будет герметично упаковано в стекло, станет ядовитым. Очевидно, ясновидящий имел в виду радиацию. В Париже вспыхнет гражданская война, Эйфелева башня будет разрушена, город сожгут восставшие. Беспорядки охватят Италию и Рим. Римский папа постарается бежать из Ватикана, но делать ему это придётся, шагая по трупам своих священников. Катаклизмы продлятся три месяца, после чего климат в Европе навсегда изменится: даже в зимние месяцы не будет покоя от тропического гнуса. Верить провидцам или не верить — вопрос, который сейчас себе задают многие. Интересно, что провидцев поддерживают учёные: они уже просчитали, что в ближайшие десятилетия Европа может просто вымереть. Её население может быть замещено чуждым по культуре населением с Востока и из Северной Африки. Но даже без учёных и аналитиков ясно: в ближайшее время нас ждут события страшные и необычные. Выстоим ли мы, падёт ли Европа, будет зависеть в том числе и от нас.

Авторы Александр Лаврентьев