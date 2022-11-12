Счастье за деньги: 7 простых покупок, которые навсегда изменят вашу жизнь
От этих предметов напрямую зависит ваш жизненный комфорт, и при этом за них не придётся выкладывать целое состояние.
Пользователи форума Reddit запустили обсуждение на тему "Какие вещи, меняющие жизнь, можно купить меньше чем за 100 долларов?". Лайф собрал лучшие из перечисленных в треде вариантов.
Хорошая подушка
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Ваш сон уже не будет прежним. Я долго мучился, пока не купил подушку с эффектом памяти. Теперь меня не разбудит даже ядерный взрыв
Массажёр-чесалка для спины
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Ощущения примерно такие же, как от массажёра для головы: когда вы используете эту штуку, душа покидает тело
Шторы блэкаут
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Каждый раз наутро после первого секса с новым парнем у меня возникало желание купить ему шторы блэкаут. А потом я встретила любовь всей моей жизни: у него уже были такие шторы
Аптечка первой помощи
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Аптечка первой помощи понадобится, когда вы меньше всего этого хотите
Презервативы
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Вашу жизнь изменит не покупка презервативов, а их отсутствие
Хороший кухонный нож
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Если вы готовите дома, действительно хороший нож полностью перевернёт игру. Можно купить сразу кухонный набор. Это изменит ваш взгляд на кулинарию
Очки
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Когда я купил очки, разрешение моих глаз как будто переключили с 480p на 4K. Особенно это касается правого глаза, который не видит ничего дальше 30 сантиметров
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