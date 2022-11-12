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12 ноября, 09:30

Счастье за деньги: 7 простых покупок, которые навсегда изменят вашу жизнь

От этих предметов напрямую зависит ваш жизненный комфорт, и при этом за них не придётся выкладывать целое состояние.

Пользователи форума Reddit запустили обсуждение на тему "Какие вещи, меняющие жизнь, можно купить меньше чем за 100 долларов?". Лайф собрал лучшие из перечисленных в треде вариантов.

Хорошая подушка

Фото © PxHere

Фото © PxHere

Ваш сон уже не будет прежним. Я долго мучился, пока не купил подушку с эффектом памяти. Теперь меня не разбудит даже ядерный взрыв

viking_raider94

Массажёр-чесалка для спины

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Ощущения примерно такие же, как от массажёра для головы: когда вы используете эту штуку, душа покидает тело

Knightmare48

Шторы блэкаут

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Каждый раз наутро после первого секса с новым парнем у меня возникало желание купить ему шторы блэкаут. А потом я встретила любовь всей моей жизни: у него уже были такие шторы

AndyJCohen

Аптечка первой помощи

Фото © PxHere

Фото © PxHere

Аптечка первой помощи понадобится, когда вы меньше всего этого хотите

ThePhoenixBird2022

Презервативы

Фото © PxHere

Фото © PxHere

Вашу жизнь изменит не покупка презервативов, а их отсутствие

rippin12000

Хороший кухонный нож

Фото © PxHere

Фото © PxHere

Если вы готовите дома, действительно хороший нож полностью перевернёт игру. Можно купить сразу кухонный набор. Это изменит ваш взгляд на кулинарию

peepfoot

Очки

Фото © PxHere

Фото © PxHere

Когда я купил очки, разрешение моих глаз как будто переключили с 480p на 4K. Особенно это касается правого глаза, который не видит ничего дальше 30 сантиметров

greywarden133

15 праздничных продуктов, которые нужно купить уже сейчас, ведь к Новому году они подорожают

15 праздничных продуктов, которые нужно купить уже сейчас, ведь к Новому году они подорожают

Обложка ©

Freepik / lookstudio

Семен Хафизов

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