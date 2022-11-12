Одноклассники рассказали, какими звёзды были до популярности, и это поменяет ваше отношение к кумирам

"Я ходила в школу с ЕДИНСТВЕННОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ Тейлор Свифт. Она была милой и довольно неуклюжей. Чрезвычайно доброй и скромной. Однажды кто-то из класса увидел её выступление в программе "Доброе утро, Америка". Только тогда мы узнали, что она занимается музыкой. На следующий день первое, что мы все у неё спрашивали: "КАКОГО ЧЁРТА, ТЕЙЛОР?! КТО ТЫ?!" Она застенчиво сказала: "Ну, мне очень нравится играть на гитаре", — Rae_hers.

"Мой отец ходил в ту же школу, что и Принс. Судя по рассказам папы, будущая звезда была очень тихим ребёнком. Друзей у неё тоже особо не было", — kenzie14.

Принс Роджерс Нельсон. Фото © Getty Images / Michael Ochs Archives

"Няня моих детей ходила в школу с Джастином Бибером. Рассказывала, что он тот ещё придурок. Без подробностей", — mjcronic.

"Моя бабушка ходила в школу с самим Элвисом! У них была совместная физра. Она рассказывала, что он был настоящим ловеласом и милашкой. Таким же, как его сценический образ", — BroadwayxBeauty.

"Тупак. Мы вместе ходили с ним на уроки французского в 10-м или 11-м классе. Я был чертовски хорош во французском, а он... не помню, чтобы он уделял этому предмету очень много внимания. Опять же, я вообще мало что помню из тех дней — всё-таки 20 лет прошло. Но я точно помню, что он был очень весёлым. Несколько раз шутил так, что чуть не срывал уроки", — caul_of_the_void.

Тупак Шакур. Фото © Getty Images / Bob Berg

"Моя мать ходила в школу с Мадонной (Рочестер, Мичиган). Мама сказала, что будущая певица была тем ещё "дерьмом"... Честно говоря, я даже не удивилась", — willscy.

"Я училась вместе с Кешей. Она была странной. Не по-прикольному странной. Просто странной", — thelowbrow.

"Джонни Депп учился на один класс старше меня, пересекался с ним несколько раз. По факту он не очень изменился. Он был таким же, как и сейчас, — лидером, клоуном в классе и дружил буквально со всеми подряд", — ianwashere.

Джонни Депп. Фото © Getty Images / Michael Ochs Archives

"Деми Ловато была на класс младше меня в средней школе, а затем переехала в Голливуд незадолго до старшей школы. Она была настоящей стервой. Той самой дрянной девчонкой в своём классе. Не понимаю, почему она рассказывает в интервью, как над ней так издевались. Это она всех терроризировала", — peebed.