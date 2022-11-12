10 капсул времени, которые никто специально не собирал, и от этого они только лучше
Капсулы времени — это не только закопанные в землю ящички с посланиями потомкам. Это могут быть и потерянные сумки, и даже целые квартиры. Собрали 10 удивительных примеров.
"Копалась у себя во дворе и нашла там коробку с вещами девчонки, которая теперь лет на 20 старше", — ReturnedAndReported.
Фото © Reddit / ReturnedAndReported
"Нашёл этот запертый чемодан в заставленном чулане в отеле, где работаю. Вскрыл его, а это маленькая капсула времени", — LoachLounge.
Фото © Reddit / LoachLounge
"Эту бутылку кока-колы 1980 года я нашёл в своей детской капсуле времени (просто коробка на чердаке...)", — Gfb2303.
Фото © Reddit / Gfb2303
"Заплесневелая, но огромная капсула времени — целый дом забросили и там несколько десятилетий никого не было", — StaticSpaces.
Фото © Reddit / StaticSpaces
"Заброшенное интернет-кафе, которое закрылось ещё в 1996-м. Теперь служит капсулой, что относит его к временам расцвета интернет-игр и компьютеров вообще", — magicgrl111.
Фото © Reddit / magicgrl111
"Купил старую деревянную коробку для снастей на гаражной распродаже. Оказалось, это рыбацкая капсула времени!" — rfleason.
Фото © Reddit / rfleason
"Нашёл эту машину времени из начала нулевых", — pleasuremonkey1123.
Фото © Reddit / pleasuremonkey1123
"Открыли капсулу времени, которую мы с лучшим другом зарыли почти 19 лет назад", — elenb1cl.
Фото © Reddit / elenb1cl
"В одной школе за шкафчиками нашли потерянную сумочку из 50-х годов — настоящая капсула времени!" — iklegemma.
Фото © Reddit / iklegemma
"Случайная капсула времени: нетронутая парижская квартира, которую нашли лишь через 70 лет после того, как в ней кто-то последний раз жил", — spicedpumpkins.
Фото © Reddit / spicedpumpkins
Отношения / Психология
Эти 6 фраз были нормой во времена СССР, а сегодня за такое должно быть стыдно
вчера в 12:05
Шопоголизм как симптом: Психолог рассказала, какие беды скрываются за нашей тягой совершать покупки
вчера в 08:24
10 вещей, практикуя которые вы обрекаете себя на получение звания человека, ужасного в постели
10 ноября, 15:15
Shutterstock