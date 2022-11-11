Эти 6 фраз были нормой во времена СССР, а сегодня за такое должно быть стыдно

Наши мамы и бабушки, выросшие в СССР, иногда могут по привычке говорить неприятные, токсичные и даже обидные фразы. Конечно, не всегда люди умышленно хотят унизить кого-то, порой это просто провальная попытка воодушевить собеседника. Сегодня за некоторые советские выражения и словосочетания должно быть стыдно. Они не только оскорбительны, но и могут оказать негативное влияние на психику человека. Даже если желаешь родственнику исключительно добра, следует подбирать слова для выражения чувств. Запоминайте фразы, про которые точно стоит забыть.

"А вот Машка из 33-й квартиры уже замуж вышла, а ты всё в девках сидишь"

В советские годы девушке было неприлично просто встречаться с молодым человеком, это грозило общественным порицанием. Фото © Фотохроника ТАСС

Во времена Советского Союза достаточно частым явлением было сравнение собственных детей и родственников с соседскими. Между гражданами словно проходило негласное соревнование: кто лучше учится, у кого дома первым появится телевизор, кого похвалят в стенгазете. Ещё одной особенностью людей, живших в СССР, была помешанность на браке. Девушке было неприлично просто встречаться с молодым человеком, это грозило общественным порицанием. Поэтому старались сразу расписываться и узаконивать брак. По этой причине и была распространена данная фраза, чаще обращённая к девушкам. Смысл её в том, что пора уже найти мужа и перестать сидеть на родительской шее. В Союзе были и негласные возрастные рамки относительно женитьбы. Выскочить замуж нужно было как можно раньше, чтобы сразу завести ребёнка и не считаться старородящей. Но в современном мире у женщин уже нет ограничений по времени. При желании дама может выйти замуж и в 20, и в 50 лет. Или вообще никогда. И это тоже вариант нормы.

"Ну какие куклы в твоём возрасте"

Совершенно дурацкий стереотип, заставляющий людей чувствовать себя странными. Эта и подобные фразы очень ударяют по самооценке. Нет никаких возрастных рамок для хобби. Человеку может быть как 15, так и 80 лет, и он вправе коллекционировать игрушечные машинки или фигурки из конструкторов, если ему это интересно. Пока это приносит радость, не воспринимайте всерьёз токсичные комментарии. Лишь невоспитанные люди осуждают интересы других. Обычно так делают личности без хобби.

"В Ленинграде люди умирали от голода, а ты суп доесть не можешь"

Фото © ТАСС / Янков Виктор

Часто в СССР родители, когда кормили детей, говорили подобные фразы. Но мамы и папы даже не подозревали, что чувством стыда и принуждением доесть пищу могли спровоцировать у ребёнка расстройство пищевого поведения. Осуждающие фразы откладывались в умах детей и потом превращались в навязчивые мысли, преследующие долгие годы. А это уже лишало несчастных стройности талии.

"Стыдно этого не знать"

Ещё в СССР был культ стыда. Нередко в обществе друг друга стыдили: за незнание, нежелание, отличие от других. Если ты больше массой тела, надо заниматься спортом и не есть булки. Если не хочешь выходить на субботник, значит, не любишь страну. И ещё огромное множество разных примеров. Стыд в Союзе был одним из ключевых инструментов воздействия на людей, в том числе и на детей. Им вообще доставалось больше всех. Могли пристыдить как учителя и незнакомые взрослые, так и одноклассники. Но не прогибаться под общий строй и в каких-то ситуациях выбирать себя и интересы не преступление. Как и отличаться от толпы весом, цветом волос или другими особенностями внешнего вида. Сегодня яркий макияж и необычный образ никак не гарантируют, что перед вами бездельница или разгильдяй, а не директор корпорации. Стыдно вешать ярлыки.

"Почему все дети нормальные, один ты у меня непутёвый?"

Фото © ТАСС / Великжанин Виктор

Сравнение ребёнка с другими малышами — занятие не только стыдное, но и достаточно бесполезное. Если родители в СССР думали, что так вдохновят чадо на изменения в лучшую сторону, то сегодня все знают: подобные манипуляции могут всё только испортить. Во-первых, взрослые часто не в курсе недостатков "идеального" чада, которого ставят в пример. Во-вторых, слушая о том, какой оно плохой, ребёнок может начать назло родителям вести себя ещё хуже. Почему бы и нет? Он решит, что достаточно непутёвый, и больше его ничего не остановит. Так что всем, не только воспитателям, но и грозным начальникам, следует забыть о советских психологических приёмах.

"Неси ремень"