7 вещей, которые запросто могут вас убить, а вы ни сном ни духом

"Если вы опустите подголовник в машине слишком низко, во время автоаварии он может сломать вам шею. При резком торможении голову ничто не будет держать и шея просто не выдержит. <...> Середина подголовника должна быть на уровне ушей. Это особенно касается женщин, которые часто опускают его, чтобы он не мешал причёске", — GrammatonYHWH.

"Входить и выходить из ванны или душевой кабины — очень опасно. До меня в моём доме жили старики, и им в помощь установили поручни в ванне. И хоть мне ещё 30 нет, они даже для меня были полезными. Возможно, даже спасли меня от одного очень неудачного падения. В такие моменты думаешь, что эти ручки должны вообще везде устанавливать", — Chromattix.

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"Машины, которые устанавливают кегли в боулингах. Тысячакилограммовые машины убийств! Один из самых страшных моментов моей жизни — когда я бежал за малышом, который был в считаных шагах от того, чтобы стать жертвой этой машины. Пока я одной рукой пытался аварийно отключить механизмы, родители смеялись и думали, что это мило. Даже опытные в сфере техники погибали прямо во время планового техобслуживания. Пинсеттеры (кеглеустановочные машины) — это механизмы, созданные для удобства, развлечения и убийств", — FlatlandPrincipal.

"На вкус как-то странно, но сойдёт..." Пищевое отравление может сильно испортить вам жизнь! Настолько, что организму может быть нанесён непоправимый вред. Если вкус кажется каким-то не таким, просто не ешьте это. Даже если хоть чуть-чуть сомневаетесь, выбрасывайте тут же!" — go4tli.

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"Вода! Я не шучу! Однажды друзьям пришла в голову грандиозная идея разместить бассейн на балконе квартиры на 3-м этаже. Они не были довольны, когда я посоветовала им тут же прекратить, прежде чем они кого-то убьют. Почему-то некоторые люди не понимают, насколько вода тяжёлая. Когда вы ставите на балкон бассейн на 5000 литров... это то же самое, что припарковать на нём самосвал", — RageAZA.

"Мойки высокого давления типа "Керхера". Особенно мощные могут буквально впрыснуть в вас воду, разорвав кожу. Конечно, только если вы поднесёте сопло слишком близко к телу", — erichmatt.

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