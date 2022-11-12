10 кадров, которые можно использовать для иллюстрации слова "кринж"

"Рианна просто пытается спокойно покупаться...", — cringepics.

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"Эта женщина приняла мужчину за шестилетнего мальчика...", — BlownOutAsshole.

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"Клиент друга пытался расплатиться с ним этой наличкой... Он поджарил купюры в микроволновке, чтобы избавиться от коронавируса", — pepesilvia189.

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"Неловкий момент на Евровидении", — SkittlezTheCool.

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"Забыл выключить вспышку", — cringepics.

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"Эти иракские рабочие нашли 30 тысяч долларов и вернули владельцу... Взамен им подарили одну копию Корана на двоих", — Kaiji700m.

Фото © Reddit / Kaiji700m

Фото © Reddit / cringepics

"Эми Шумер пыталась разыграть Канье Уэста, притворившись, что упала и потеряла сознание прямо перед ним. Канье просто ушёл", — JonasBrosS***.

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"Мистер, руки уберите. В программе на федеральном канале!" — holycrimsonbatman.

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"16-летний я, крайний слева на дне рождения, на который меня не приглашали. 2011 год", — SeptimiusSeverus_.