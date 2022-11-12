10 кадров, которые можно использовать для иллюстрации слова "кринж"
Кринж — слово, которое используют для обозначения стыда за других людей. Собрали десять фото, которые помогут вам на 100 процентов прочувствовать молодёжный сленг.
"Рианна просто пытается спокойно покупаться...", — cringepics.
"Эта женщина приняла мужчину за шестилетнего мальчика...", — BlownOutAsshole.
Фото © Reddit / BlownOutAsshole
"Клиент друга пытался расплатиться с ним этой наличкой... Он поджарил купюры в микроволновке, чтобы избавиться от коронавируса", — pepesilvia189.
Фото © Reddit / pepesilvia189
"Неловкий момент на Евровидении", — SkittlezTheCool.
Гиф © Reddit / SkittlezTheCool
"Забыл выключить вспышку", — cringepics.
"Эти иракские рабочие нашли 30 тысяч долларов и вернули владельцу... Взамен им подарили одну копию Корана на двоих", — Kaiji700m.
Фото © Reddit / Kaiji700m
"Классика", — cringepics.
"Эми Шумер пыталась разыграть Канье Уэста, притворившись, что упала и потеряла сознание прямо перед ним. Канье просто ушёл", — JonasBrosS***.
Фото © Reddit / JonasBrosS***
"Мистер, руки уберите. В программе на федеральном канале!" — holycrimsonbatman.
Фото © Reddit / holycrimsonbatman
"16-летний я, крайний слева на дне рождения, на который меня не приглашали. 2011 год", — SeptimiusSeverus_.
Фото © Reddit / SeptimiusSeverus_
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Reddit / Kaiji700m, cringepics