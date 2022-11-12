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12 ноября, 07:00

10 кадров, которые можно использовать для иллюстрации слова "кринж"

Кринж — слово, которое используют для обозначения стыда за других людей. Собрали десять фото, которые помогут вам на 100 процентов прочувствовать молодёжный сленг.

"Рианна просто пытается спокойно покупаться...", — cringepics.

Фото © Reddit / cringepics

Фото © Reddit / cringepics

"Эта женщина приняла мужчину за шестилетнего мальчика...", — BlownOutAsshole.

Фото © Reddit / BlownOutAsshole

Фото © Reddit / BlownOutAsshole

"Клиент друга пытался расплатиться с ним этой наличкой... Он поджарил купюры в микроволновке, чтобы избавиться от коронавируса", — pepesilvia189.

Фото © Reddit / pepesilvia189

Фото © Reddit / pepesilvia189

"Неловкий момент на Евровидении", — SkittlezTheCool.

Гиф © Reddit / SkittlezTheCool

"Забыл выключить вспышку", — cringepics.

Фото © Reddit / cringepics

Фото © Reddit / cringepics

"Эти иракские рабочие нашли 30 тысяч долларов и вернули владельцу... Взамен им подарили одну копию Корана на двоих", — Kaiji700m.

Фото © Reddit / Kaiji700m

Фото © Reddit / Kaiji700m

"Классика", — cringepics.

Фото © Reddit / cringepics

Фото © Reddit / cringepics

"Эми Шумер пыталась разыграть Канье Уэста, притворившись, что упала и потеряла сознание прямо перед ним. Канье просто ушёл", — JonasBrosS***.

Фото © Reddit / JonasBrosS***

Фото © Reddit / JonasBrosS***

"Мистер, руки уберите. В программе на федеральном канале!" holycrimsonbatman.

Фото © Reddit / holycrimsonbatman

Фото © Reddit / holycrimsonbatman

"16-летний я, крайний слева на дне рождения, на который меня не приглашали. 2011 год", — SeptimiusSeverus_.

Фото © Reddit / SeptimiusSeverus_

Фото © Reddit / SeptimiusSeverus_

10 жалких историй о том, как наши коллеги подлизываются к начальству, и этот стыд нужно представить

10 жалких историй о том, как наши коллеги подлизываются к начальству, и этот стыд нужно представить

Обложка ©

Reddit / Kaiji700m, cringepics

Сергей Трофимов

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