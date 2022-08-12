10 жалких историй о том, как наши коллеги подлизываются к начальству, и этот стыд нужно представить

"Однажды мой коллега заговорил с нашей начальницей прямо во время общего совещания. Дальше цитата: "Миссис ..., вы самый умный человек, которого я когда-либо знал! Вот бы мне такие же мозги, как у вас!" — lodoslomo.

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"На моей работе был парень, который каждый день покупал обед своему непосредственному начальнику. Однажды шеф спросил его, зачем он продолжает это делать, на что тот ответил: "Королю нужно есть!" Все, кто это услышал, чуть не умерли от стыда, включая самого начальника", — ActualWater1994.

"Этого ублюдка у меня на работе только что повысили. Только потому, что он натренировался лизать задницы начальству. Постоянно из кожи вон лезет, чтобы выполнить задание... конечно, только когда начальство рядом. Недавно он написал на двери нашего менеджера "*Имя менеджера* САМЫЙ ВЕЛИКИЙ". К такому кринжу я была не готова. Не переношу этого придурка... ну, и менеджера теперь тоже, потому что он попался на дешёвую лесть", — dailygrind1357.

"Как-то раз во время личного разговора с друзьями на работе рассказал, что у меня были проблемы с наркотиками. Одна девушка всё это подслушала, позвонила в отдел кадров и рассказала всё им (она очень хотела получить должность управляющей). Пошла ты, Мэри", — ToolFanBoy.

"У одного парня у меня на работе постоянно были ужасные показатели, но он всегда умудрялся выезжать за счёт подлизывания к начальству. Ему удалось так продержаться о-о-очень долго... До того момента, пока во время видеоконференции он в матерной форме не сказал коллеге отстать от него", — TheLightningCount1.

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"В компании, где я раньше трудился, у нас было специальное приложение для обсуждения рабочих задач. Один парень, которого только что повысили до помощника менеджера, стал часто посылать нам "вдохновляющие сообщения". Вот открываешь ты с утра рабочий чат, а там: "Привет всем! Я надеюсь, что у всех потрясающий день! Постараемся выйти на работу на позитиве и с хорошей энергетикой! Помните: то, что вы отдаёте во Вселенную, то и получаете обратно, поэтому давайте начнём этот день, излучая хорошее настроение!" Самый прикол в том, что это вообще было непохоже на него. В личном общении он был адекватным парнем, а все эти сообщения были очевидной попыткой выслужиться перед начальством", — C-Nast49.

"Девушка, которую мой босс нанял, чтобы помочь мне, и которая была моим стажёром, закрутила роман с заместителем директора. Весь следующий год наблюдал за тем, как эта девчонка кормит его фруктами с рук, почти ничего не делая весь рабочий день и "отлучаясь" на двухчасовые обеды. Потом повышение, ещё одно... а я всё так и делаю ту работу, для которой её сюда изначально наняли", — NotBadSinger514.

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"Однажды я был на групповом собеседовании, где был одним из 12–15 человек. Групповые интервью — бесконечный источник для таких ситуаций. Тогда у нас в группе был парень, который споткнулся о стол и опрокинул его, потому что рванул первым пожимать руки", — jofin156.

"Однажды, когда я только начинал работать в этой фирме, назвал босса по имени. Тогда, когда он ушёл, ко мне подошла коллега и начала: "Нет! Тебе следует называть его только "Мистер *такой-то такой-то*!" А ещё она всегда ходила ему за обедом. Как будто бы это кто-то другой сократил её декретный отпуск и недоплачивает...", — verygold.