10 вещей, в которых молодёжь уже согласилась со стариками, и это доказательство, что ещё не всё потеряно

"Уважаемые рестораны. Я не собираюсь качать ваше чёртово приложение на телефон просто для того, чтобы посмотреть меню", — Ghostleeee.

"В автомобилях все функции должны активироваться кнопками. Ребята, если я хочу включить подогрев сидений, я не буду проматывать три экрана вашего смарт-бортпроводника", — Ancient_Wisdom_Yall.

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"Не всё должно быть подключено к Интернету или иметь приложение. Я просто хочу, чтобы холодильник оставался холодным. Не понимаю, за каким чёртом там нужен Wi-Fi", — Pollowollo.

"Мне не нужна подписка на всё на свете и нет, я не буду давать вам свой номер телефона или электронную почту. Просто дайте мне купить эту рубашку, и я уйду домой", — anonymouslyinvisible.

"Физические клавиатуры на гаджетах намного удобнее виртуальных", — rntopspin100.

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"Все телесериалы становятся слишком уж мрачными... Не эмоционально — визуально. Я реально уже ничего не вижу из-за того, как всё там темно", — mostly_browsing.

"Музыка в барах слишком громкая! Я ведь работал музыкантом и звукооператором. Люблю музыку, но когда она звучит потише... Не хочу оглохнуть в молодости", — EternityLeave.

"К чёрту быструю моду, моя одежда должна быть сделана на совесть. Я не богата, так что понятно, что я не буду покупать что-то супердорогое. Но я готова заплатить за одежду подороже, которая не будет сделана из дешёвой синтетики. Я хочу иметь возможность подлатать порванные вещи, а не выбрасывать их", — mercurialpolyglot.

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"Не знаю, считают ли так старики, но я думаю, не нужно обо всём рассказывать в соцсетях. Лучше просто жить моментом и наслаждаться тем, что происходит вокруг тебя", — rylhi552.