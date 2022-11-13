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13 ноября, 08:30

10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

Быть мамой — дело сложное. Иногда единственное, что помогает справиться, — юмор. Собрали 10 приколов, которые по-настоящему понять и осознать могут только мамы.

"Мам... Мам... Мамуль... Мам... Мам... МАМ... МАМУЛЬ... МАМОЧКА... МА-МА-МА-МА-МА-МА-МА-МА... МАМУ-У-У-У-УЛЬ... А что ты ешь?" — "Успокоительные", — Marlebean.

"Сегодня утром мой годовасик сделал вид, что ушёл на работу без штанов и с коробкой для завтрака, полной мини-пончиков. Мой единственный вопрос — куда кидать резюме, я тоже хочу такую работу", — oneawkwardmom.

"Если ваши дети и собака пропадают на несколько минут вместе, вам ТОЧНО можно начинать беспокоиться", — KateOfHysteria.

Фото © Twitter / KateOfHysteria

Фото © Twitter / KateOfHysteria

"Моя пятилетняя дочь спросила, можно ли ей шоколадную печеньку. Я уже была готова сказать нет, потому что скоро был ужин, но она перебила меня: "Пожалуйста, ваше высочество". Я спросила, где она такого нахваталась. Она, как ни в чём не бывало, ответила: "Ну ведь ты моя королева". Ну, короче, свой брауни она получила", — SnarkyMommy78.

"Сын сказал, что "пошёл делать намасте" на задний двор и скоро вернётся. Это, по-видимому, намасте", — kindofsquishy.

Фото © Twitter / kindofsquishy

Фото © Twitter / kindofsquishy

"Моя трёхлетняя дочь сказала, что она не может быть милой со всеми, потому что "это плохо для её энергии"... Много думаю", — BunAndLeggings.

"Дочь была в полном шоке, когда узнала, что её дядя — это мой брат", — BunAndLeggings.

"Дочь (кричит из ванной): "Мам, можно я наклею эту наклейку на открытку для папы?"

Я (в постели): "Да".

Дочь: "Думаешь, ему понравится?"

Я: "Да". Dempster2000.

Фото © Twitter / Dempster2000

Фото © Twitter / Dempster2000

"Сегодня разрешила моей малышке поиграть с телефоном, так что теперь у меня всё на испанском, а в галерее 273 фотографии её левой руки", — Lottie_Poppie.

"Я и мой муж передаём друг другу конфеты, словно драгдилеры. Только бы дети не увидели", — BunAndLeggings.

10 неожиданных советов, которые успокоят даже самых непоседливых детишек

10 неожиданных советов, которые успокоят даже самых непоседливых детишек

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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