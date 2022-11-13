10 лучших шуток, которые смогут понять только самые опытные мамы

"Мам... Мам... Мамуль... Мам... Мам... МАМ... МАМУЛЬ... МАМОЧКА... МА-МА-МА-МА-МА-МА-МА-МА... МАМУ-У-У-У-УЛЬ... А что ты ешь?" — "Успокоительные", — Marlebean.

"Сегодня утром мой годовасик сделал вид, что ушёл на работу без штанов и с коробкой для завтрака, полной мини-пончиков. Мой единственный вопрос — куда кидать резюме, я тоже хочу такую работу", — oneawkwardmom.

"Если ваши дети и собака пропадают на несколько минут вместе, вам ТОЧНО можно начинать беспокоиться", — KateOfHysteria.

Фото © Twitter / KateOfHysteria

"Моя пятилетняя дочь спросила, можно ли ей шоколадную печеньку. Я уже была готова сказать нет, потому что скоро был ужин, но она перебила меня: "Пожалуйста, ваше высочество". Я спросила, где она такого нахваталась. Она, как ни в чём не бывало, ответила: "Ну ведь ты моя королева". Ну, короче, свой брауни она получила", — SnarkyMommy78.

"Сын сказал, что "пошёл делать намасте" на задний двор и скоро вернётся. Это, по-видимому, намасте", — kindofsquishy.

Фото © Twitter / kindofsquishy

"Моя трёхлетняя дочь сказала, что она не может быть милой со всеми, потому что "это плохо для её энергии"... Много думаю", — BunAndLeggings.

"Дочь была в полном шоке, когда узнала, что её дядя — это мой брат", — BunAndLeggings.

"Дочь (кричит из ванной): "Мам, можно я наклею эту наклейку на открытку для папы?" Я (в постели): "Да". Дочь: "Думаешь, ему понравится?" Я: "Да". — Dempster2000.

Фото © Twitter / Dempster2000

"Сегодня разрешила моей малышке поиграть с телефоном, так что теперь у меня всё на испанском, а в галерее 273 фотографии её левой руки", — Lottie_Poppie.