Топ-10 фраз, которые выдают по-настоящему токсичного человека

Есть такой типаж людей, с которыми не получается вести нормальный диалог. Как и строить гармоничные отношения. Токсичные личности, как их принято называть, практически всегда настроены агрессивно. Они манипулируют, давят на жалость, обвиняют в бедах и принижают. Таких людей следует определять сразу, чтобы не попасть в абьюзивные отношения. Что выдаёт человека, который всегда считает себя правым и авторитетным? Не только поведение, но и особые фразы в лексиконе.

"Я бы никогда так не сделал(-а)"

Казалось бы, обычная фраза. Но на самом деле ею человек скрывает осуждение, которое не готов выразить напрямую. Может, он считает себя выше того, о чём вы рассказали, или боится признать страх, уверен, что данное занятие глупое и нелепое. Заявляя, что никогда бы так не поступил, человек ставит себя выше собеседника, а это очень токсично.

"А я говорил(-а)"

Распространённые слова, от которых так и хочется закатить глаза. Как перевести эту фразу с токсичного языка на обычный? Получится примерно следующее: ты сам виноват в своих проблемах. Собеседник снова демонстрирует превосходство, когда человек потерпел неудачу, как ему и предсказывали.

"Разве это проблемы?"

Фразой "Разве это проблема?" мы обесцениваем чужие переживания и реакции на происходящее. Фото © Freepik

Отвратительная фраза, наполненная обесцениванием чужих переживаний. Все люди разные, и каждый по-своему реагирует на происходящее. Если лично для вас никакой катастрофы в том, что сериал закрыли, нет, для другого человека это событие может быть критическим. Поэтому не стоит общаться с личностями, кто кидается подобными фразами, сами такое тоже лучше забудьте.

"Ты не понимаешь, о чём говоришь"

И снова про собственное превосходство. Токсичные люди считают, что только они никогда не ошибаются, всё знают и понимают. Произнося эту фразу, человек принижает умственные способности собеседника, желая на его фоне показаться сообразительнее. Мол, ты не понимаешь, а вот я ещё как осознаю, что к чему.

"Не так уж это и сложно"

Чаще всего токсичные личности позволяют себе сказать подобную фразу, чтобы унизить человека. Перевод примерно такой: "Тут нет ничего сложного, просто ты не хочешь постараться". Заработать больше денег, лучше учиться или похудеть. Разве это сложно, если действительно захотеть? Проблемы другого просто обесценивают.

"Прости"

Фраза "Ну, прости" в определённых ситуациях может звучать очень токсично и даже саркастично. Фото © Freepik

Многие удивятся, но фразы "Прости" и — ещё хуже — "Ну, прости" могут в определённых ситуациях быть очень токсичными и саркастичными. Словно над обидой насмехаются, но осознают важность общения с человеком, потому "извиняются". На самом же деле просить прощения следует с местоимением "я", чтобы не приказывать человеку простить в повелительном наклонении. Правильнее сказать: "Я прошу прощения", "Я извиняюсь".

"Ты просто не уверен(-а) в себе"

"Да ты просто трус(-иха)", "Ты просто не уверен(-а) в себе" и похожие фразы сказать в лицо другому человеку могут только настоящие токсики. Тут целый набор скрытых смыслов: унижение, насмешка, ирония, попытка обвинения. Испытывать страх естественно, поэтому стыдить кого-то за него не стоит.

"Это из-за тебя я так сделал(-а)"

Иногда, когда люди не умеют контролировать негативные эмоции, например злость и обиду, начинают выплёскивать энергию вовне: кидают предметы, поднимают руку, отбирают телефон или выключают насильно компьютер. Поэтому фразы "Это из-за тебя я так сделал(-а)", "А чего ты ожидал от меня на такое?", "Ты меня вынудила" и подобные по-настоящему токсичны. Человек, который так говорит, перекладывает ответственность за собственные действия на другого. Но мы все знаем, что никого не заставить сделать то, чего он не хочет, к чему не готов.

"Неужели так сложно?"

Мало того что фраза "Что, так сложно?" токсичная — в неё заложена манипуляция. Ответить на явную претензию человека, который её высказал в таком завуалированном виде, непросто. Фото © Freepik

Фраза не только токсичная, но и с характером манипуляции. Ответить на явную претензию человека, так сказавшего, непросто. Если согласитесь, выставите себя бессильным в данной ситуации, а если начнёте отрицать, получите дополнительный укор и слова "А почему тогда не сделал(-а)?". "Неужели так сложно?" говорят обычно те, кто недоволен поведением окружающих и считает, что именно по его правилам все должны жить.

"Если с тобой так поступили, значит, ты сам(-а) виноват(-а)"