5 лайфхаков, как не превратиться в токсичных родителей и не испортить жизнь детям

Очень частая ошибка при воспитании детей теми, кто рос в СССР, — игнорирование эмоционального и психического состояния малышей. Такие родители прибегают к жестоким наказаниям, растят чад в среде подавления чувств и постоянной критики. Сейчас подобное поведение называют определённым термином — "токсичное". Нередко дети из такой среды во взрослом возрасте могут иметь психологические проблемы как с самооценкой, так и с взаимоотношениями с окружающими, проблемы с построением семьи и воспитанием детей. Как же понять, что вы выросли именно с токсичными родителями? Скорее всего, у вас могут быть все или большинство следующих симптомов.

У вас есть вредные привычки, нарушение пищевого поведения. А всё из-за того, что родители не давали нужное вам количество внимания. Став взрослым, вы научились заполнять пустоту внутри не совсем полезными привычками: алкоголь, курение, переедание фастфуда и сладостей.

Вы постоянно сравниваете себя с другими. И счёт не в вашу пользу. Всему виной привычка вашего родителя в прошлом постоянно твердить, что "вот Маша лучше учится/помогает по дому/готовит и убирает, не то что ты". Поэтому даже во взрослом возрасте постоянно чувствуете дискомфорт и свою мнимую ущербность, ведь в этих сравнениях с другими вы регулярно оказываетесь проигравшим. А значит, самооценка каждый раз падает вниз, хотя иногда кажется, что дно уже давно пробито.

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Испытываете невероятно сильную обиду, когда ваши достижения не замечают. И снова виной взрослые, которые в юношестве не оказали должного количества внимания и даже обесценивали детские успехи, не считая их чем-то важным. Поэтому вырос человек, нуждающийся в постоянном внимании к себе и одобрении стараний. Ведь постоянно кажется, что вы не имеете значения и не делаете ничего важного или полезного.

Привыкли оправдываться за чувства и эмоции. Все фразы по типу "мальчики не плачут" и "будь мягче, ты же девочка" с раннего возраста формируют у ребёнка ассоциацию с тем, что его чувства — это плохо и неудобно. И потом уже взрослый начинает испытывать стыд за эмоции, считая их неуместными, неправильными и ненужными. Захочется постоянно оправдываться и извиняться, чтобы избежать проблем.

Вам становится очень больно, когда вы замечаете, что люди вас не слушают. Внутри нас есть часть психики, которую называют "внутренним ребёнком". Именно она хранит весь опыт, пережитый в детстве. И этот ребёнок часто во взрослом возрасте продолжает остро реагировать на то, что причиняло ему дискомфорт и боль в детстве. Одной из таких травм может стать "травма отверженности", из-за которой взрослый очень чувствительно реагирует на холод или другие знаки, что собеседник его слушает не так внимательно, как этого хочется.

Что делать, чтобы не стать токсичным родителем для ребёнка?

1. Никакой лишней критики в адрес ребёнка

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Если вы росли в подобной токсичной среде, то прекрасно знаете, что лишней критикой ничего хорошего не добиться. В нужных ситуациях и конструктивно, по делу, её использовать, конечно же, можно и нужно. Просто помните, что чрезмерной критикой вы не "закалите характер" малыша, а научите его обесценивать себя и свои достижения. А зачем ему потом для чего-то стараться, если он всегда окажется "плохим"?

2. Соблюдайте личные границы ребёнка

Если не хотите воспитать из чада жертву абьюзера или, например, тирана, постарайтесь как можно раньше научиться не нарушать границы ребёнка. Да, он живёт в "вашем доме" и является вашим продолжением, но личность он самостоятельная — с собственными потребностями и желаниями. Поэтому стучитесь, входя в его комнату, прекращайте щекотку и объятия, когда вас об этом просят, не заглядывайте в рюкзак и точно не лазьте по карманам, даже если подозреваете что-то плохое. Любую проблему можно решить разговорами и без повышенных тонов.

3. Не манипулируйте виной и обидой в разговорах с малышом

Ребёнок может не до конца понять, за что на него обиделись папа или мама, если взрослый упорно молчит и игнорирует вопросы малыша. Такое поведение приводит к серьёзным психологическим травмам. Как и манипуляции по типу: "Я мучилась, рожала, а ты вот этим мне отплатил?". Ребёнок не должен вести себя так, как хочется родителю, поэтому всегда можно открыто сказать ему о чувствах. Например, что вы расстроены каким-то из поступков чада, чтобы разобрать в том числе и причины, а почему сын или дочь так поступили.

4. Постарайтесь отвечать на все вопросы малыша

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Токсичные родители больше всего ненавидят объяснять ребёнку причины своих поступков. На простые вопросы обычно прилетают фразы, что они взрослые и им виднее. Или такие мама и папа требуют просто подчинения по типу: "Закрой рот и делай, как сказали". Если хотите, чтобы ваш малыш вырос в послушного робота, а во взрослой жизни постоянно мучился при принятии самостоятельных решений, не утруждайтесь объяснять, почему сделали так, а не иначе.

5. Старайтесь не кричать на ребёнка