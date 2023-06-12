Почему всё больше девушек отказываются носить бюстгальтер? Ответ точно удивит

В летнем сезоне дизайнеры мировых брендов сделали ставку на "голые" наряды и полупрозрачные ткани. Девушки всё чаще используют данные приёмы в своём гардеробе и с удовольствием забывают о нижнем белье. Стилист Лена Червова рассказала, почему отказ от бюстгальтера — это сексуально, а не вульгарно и как правильно использовать тренд.

Прекрасный сексуальный приём на лето. Выступающие соски выглядят слегка провокационно, но при этом не вульгарно. Важно не выбирать для таких образов полупрозрачные ткани. Грудь должна быть лишь слегка видна, а не полностью Лена Червова Стилист

Также эксперт обратила внимание на то, что в образах без белья важно создавать определённую изюминку, которая поможет и чувствовать себя свободно, и не сделает внешний вид вульгарным. К примеру, можно играть с текстурой. Попробуйте надеть трикотажный топ, боди или футболку. В них грудь будет видна частично и не постоянно, а только в движении.

Почему тренд голой груди теперь в моде? Фото © Предоставлено LIFE

Данный приём ещё очень удобен для девушек в жару. Ходить летом в нескольких слоях одежды, которые сдавливают и мешают движению, не лучший вариант. Ведь это не только про моду, но и про здоровье Лена Червова Стилист

Она также прокомментировала распространённое заблуждение об осуждении женского тела. Многие девушки не решаются надеть одежду без нижнего белья, так как боятся грубой критики и косых взглядов. На самом деле окружающих не сильно волнует, во что вы одеты, это просто ваши комплексы говорят за них.

Тренд в моде на голую грудь — почему теперь нормально так ходить. Фото © Предоставлено LIFE

Важно понимать, что женская грудь — это естественно. Если её слегка, аккуратно видно, то это абсолютно нормально. Но стоит учитывать при выборе образа повод и локацию. Одеваться так, идя в офис, конечно же, не стоит, однако для прогулки или встречи с друзьями наряд выйдет очень удачным Лена Червова Стилист