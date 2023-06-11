Высчитан идеальный рост женщин и мужчин для романтических отношений

Психологи из Вроцлавского университета (Польша) выяснили, что высокие мужчины чаще выбирают себе в пару низких женщин для краткосрочных романов, а не для создания семьи. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие 536 человек, среди которых были 333 представительницы слабого пола из Канады, Норвегии, США и с Кубы. Исходя из полученных ответов, специалисты также вывели средний показатель "идеального" роста: для мужчин он составил от 179 до 180 сантиметров, а для женщин — от 164 до 167 сантиметров. Более высокие люди предпочитали более высоких партнёров.

Как уточняется, свободные дамы отдавали предпочтения мужчинам на 2,3 сантиметра выше среднего у представителя сильного пола в их стране, в то время как холостяки, наоборот, выбирали дам, которые были на 2,5 сантиметра ниже среднего уровня женщин в их стране. Также было установлено, что для коротких романов мужчины выбирают именно невысоких женщин.

