Одиноким девушкам на заметку: Одежда этих пяти цветов привлекает мужское внимание

У каждого мужчины понятие красоты своё. Именно поэтому словосочетание "привлекательная девушка" не всегда несёт в себе какую-либо конкретику. Фигура, цвет глаз и волос, тембр голоса, характер — собирательный образ красавицы для каждого исключительный. Однако дамы давно уже заметили, что порой привлекают к себе больше мужского внимания, чем обычно, и всё из-за оттенка наряда. Рассказываем, какие цвета в одежде женщины особенно нравятся представителям сильного пола.

Синий цвет

Мужчинам нравится любоваться избранницами, когда на них синий цвет. Фото © Freepik

Для многих, может, и неожиданность, но именно оттенки синего, по мнению мужчин, на женщинах смотрятся привлекательнее всего. Кажется, что девушка, собирающая гардероб синего цвета, спокойнее и умнее остальных, а ещё легка на подъём и умеет быть рациональной. Кроме того, синий считается цветом власти и одновременно спокойствия. Мужчинам нравится смотреть на избранниц, облачённых в одежду холодных оттенков, потому как она не раздражает глаза.

Зелёный цвет

Мужчина на подсознательном уровне будет расположен к женщине в вещах зелёного цвета. Фото © Freepik

Какие ассоциации у вас вызывают оттенки зелёного? Сочная трава, огромные ели... А может, вообще доллары? Оказалось, что на втором месте в топе любимых цветов в женском гардеробе у мужчин именно зелёный. Он, как и синий, визуально отлично воспринимается. Психологически зелёный помогает расслабиться и прийти к гармонии, этот цвет ассоциируется с открытостью и дружелюбием. То есть мужчина, заприметив женщину в наряде зелёных оттенков, подсознательно будет расположен к ней. Зелёный также считается символом карьерного роста, правильных решений и правдивости.

Чёрный цвет

Чёрный одинаково любят и мужчины, и женщины, ведь в нарядах этого цвета любой выглядит эффектно и элегантно. Фото © Freepik

Этот цвет девушки и парни любят одинаково, ведь чёрные наряды всегда получаются эффектными и стильными. Нет ничего проще, чем составить образ из чёрной одежды. И если раньше данный цвет считался траурным, от него буквально веяло грустью, в современности чёрный — оттенок уверенности в себе, моды и элегантности. Ещё один плюс этого цвета — в его нейтральности и универсальности, ведь чёрный подходит практически любой женщине. Ну а яркие акценты в сочетании с чёрным выглядят выигрышно и всегда притягивают мужское внимание.

Спокойные пастельные оттенки

Мужчине хочется защищать девушку, что нарядилась в одежду пастельных оттенков, ведь такая дама выглядит беззащитной. Фото © Freepik

Спокойные пастельные оттенки, будь то розовый, голубой, фиолетовый или бежевый, ассоциируются у представителей сильной половины человечества с мягкостью. Парни видят в женщинах, предпочитающих такие цвета в одежде, намёк на кротость, внутреннюю красоту и уют. Подсознательно мужчинам хочется защищать и оберегать их. Дамы в нежно-розовом или бежевом привлекают относительной скромностью образа, в то же время женственностью.

Красный цвет

Красный — цвет сексуальности и страсти. Он способен как привлечь мужчин, так и оттолкнуть. Фото © Freepik

Пожалуй, один из самых спорных цветов в списке тех, которые нравятся мужчинам. Да, красный — про страсть и любовь, он ассоциируется с огнём, вином или же сексуальностью. Но это довольно агрессивный цвет. Безусловно, девушка в красном платье привлечёт к себе взгляды мужчин, скорее всего, даже восхищённые. Но решатся ли они подойти к такой роковой особе? Наряды, в которых преобладают красные оттенки, могут пугать и отталкивать кавалеров. Всё из-за тонкой грани между красотой и вульгарностью. Поэтому, если хотите обратить на себя внимание в правильном ключе, используйте красный в виде яркого акцента: помады на губах, сумочки, украшения или обуви.