6 вещей, которые обязательно должны быть у каждой успешной женщины

Не имеет значения, дома она находится или куда-то отправляется, успешная женщина всегда приковывает взгляды и привлекает своей аурой счастья и удачи. Дома у неё атмосфера уюта и благополучия, она всегда хорошо выглядит и готова практически ко всему. Рассказываем подробнее.

1. Правильно подобранный гардероб успешной леди

Как должна одеваться успешная женщина? Фото © Freepik / senivpetro

В первую очередь женщина, идущая рука об руку с победой, должна и выглядеть соответствующе. Она посещает немало бизнес-мероприятий и деловых встреч. Обычно большинство там представляют мужчины, соответственно, дама, желающая, чтобы к ней относились на равных, должна быть одета в том же стиле. А потому в её шкафу обязательно следует завести несколько брючных костюмов разных цветов и фасонов. В сочетании с классическими лодочками они создают идеальный образ деловой леди. Как завещала Коко Шанель, в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое чёрное платье. Подтверждаем, что она была права. Необязательно маленькое, можно и длинное, вечернее, классическое — любые вариации и побольше. Чтобы и для деловых встреч подошло, и для коктейльных вечеринок при необходимости.

Не стоит забывать и о том, что успешная женщина должна прекрасно выглядеть не только на работе, но и в повседневной жизни. Идеально для этого подойдут обычные платья разных расцветок, в которых можно выглядеть модно и стильно. Успешная женщина обычно не забывает и о своём здоровье, а потому частенько посещает спортзал. Само собой разумеется, что идти туда в старом спортивном костюме с пузырями на коленях ей не по статусу. А потому спортивной одежды для фитнеса в шкафу тоже необходимо иметь несколько комплектов. А иногда нужно расслабляться, чтобы чувствовать себя комфортно: худи, жилеты, большие свитера, джоггеры. Вы будете одновременно и выглядеть молодёжно, и ощущать себя удобно. И последнее, что должно быть в гардеробе успешной женщины, — это то, о чём мечтает каждая представительница слабого пола, — платье принцессы. В нём вы определённо почувствуете себя настоящей звездой.

2. Отпариватель

Отпариватель должен быть в доме каждой успешной женщины. Фото © Freepik

Чтобы хорошо выглядеть, надо и соответственно ухаживать за своей одеждой. Крайне полезным в быту прибором, без которого не может обойтись ни одна женщина, особенно если в её гардеробе немало красивых и дорогих вещей, является отпариватель. Он позволяет привести их все в порядок и избавит от складок. А также демонстрирует статус владелицы, которая определённо точно заботится о своём внешнем виде. В конце концов, ей ведь постоянно нужно выглядеть с иголочки.

3. Книги успешной женщины

Показатель саморазвития успешной женщины — её библиотека. Фото © Freepik / Racool_studio

Важно не только то, во что она одевается, но и вещи в её доме. Одним из пунктов, показывающим статус деловой леди, являются книги. Если человек уже добился определённых результатов в жизни, то на достигнутом, как правило, останавливаться не намерен. Ощутить чувство победы единожды никогда не достаточно. Поэтому такие люди развивают себя, даже если у них за плечами уже есть довольно приличный багаж. Хорошая богатая библиотека — одно из доказательств, что в доме живёт человек образованный, целеустремлённый, не желающий пасовать перед трудностями и определённо успешный. Так что будьте аккуратнее со своей домашней коллекцией книг — она отражение вас.

4. Красивая посуда

Успешная женщина должна есть только из красивой посуды. Фото © Freepik

Если к вам пришли гости, они определённо будут смотреть не только на ваши книжные полки, но и зайдут на кухню. Успешная женщина никогда не поставит перед ними непривлекательные старые тарелки ещё чьей-то бабушки или, того хуже, с побитыми краями. Из такого стыдно есть даже самой. У неё всегда имеется красивый сервиз. И не только для гостей, но и для обычного повседневного пользования. Чтобы чувствовать себя на высоте, необходимо должным образом относиться и к себе.

5. Удобная постель

Чтобы ваш сон был спокойным и комфортным, кровать должна быть удобной. Фото © Freepik / stockking

Чтобы быть успешной, надо много работать. Однако надолго вас не хватит, если не будете заботиться о своём здоровье. Соблюдение режима — один из главных аспектов. Кроме того, сон должен быть полноценным. Если вы заснёте где-нибудь на диване, вряд ли сможете хорошенько отдохнуть. Важно обеспечить себе качественный и удобный отдых. Если вам посчастливится не только попить чай и почитать книги в доме успешной женщины, но и заглянуть в её спальню, гарантируем, кровать там будет большая и удобная. Все великие свершения творятся в как следует отдохнувшем уме и теле.

6. Сумочка успешной женщины с необходимым содержимым

Какие вещи всегда должна носить с собой успешная женщина? Фото © Freepik / prostooleh

Залог успеха женщины частично заключается в уверенности в себе. Чтобы постоянно поддерживать на высоте собственную самооценку, девушке важно чувствовать себя на все сто и быть ко всему готовой. Для этого она буквально должна носить с собой вещи, способные выручить практически в любой ситуации. В первую очередь в женской сумочке всегда должно быть карманное зеркальце, расчёска, матирующие салфетки, косметика для экспресс-макияжа, гигиеническая помада, парфюм миниатюра. Объяснять, для чего всё это требуется, думаем, и так никому не нужно. У любой женщины всегда должна быть возможность поправить макияж или причёску, освежить аромат.

Помимо всего этого не стоит забывать и о гигиене в непредвиденных обстоятельствах. В сумочке успешной леди на случай ЧП должны лежать: влажные и бумажные салфетки, антисептик, тампоны или прокладки, ежедневные прокладки, пластырь, резинка для волос, английские булавки, салфетки для обуви, пилочка для ногтей, пара запасных капроновых колготок, мятные леденцы или жевательная резинка для свежего дыхания, презервативы и перцовый баллончик. Безопасность на первом месте.

Нельзя забывать и о здоровье. Не всегда есть время перекусить, поэтому носите с собой полезные закуски вроде батончиков здорового питания. И голод утолит, и желудку вред не нанесёт. Успешная женщина всегда должна быть на связи и во всеоружии. Не забывайте иметь с собой кошелёк с наличными, смартфон с оплаченным счётом, телефонную зарядку или внешний аккумулятор, ручку и записную книжку. А также крайне важная игрушка-антистресс, порой её помощь бывает крайне полезна.