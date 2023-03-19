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19 марта, 11:00

10 фотографий, посмотрев на которые любой почувствует себя лилипутом

Собрали 10 кадров с такими огромными людьми и вещами, что хочешь не хочешь, а придётся посмотреть на мир иначе.

"Шестигранник на 32 мм", — Tenncummins.

Фото © Reddit / Tenncummins

Фото © Reddit / Tenncummins

"Хафтор Бьёрнссон, Гора из "Игры престолов", держит обычную кружку", — SamHe33.

Фото © Reddit / SamHe33

Фото © Reddit / SamHe33

"Папа брал меня кормить буйволов за город, когда я была маленькой. Мы звали этого парня Большой Папочка", — notjustaphage.

Фото © Reddit / notjustaphage

Фото © Reddit / notjustaphage

"Мой младший брат тот ещё гигант. Для справки: моей сестре, которая держит его на фото, было четыре года", — Skip2MyLouDarlin.

Фото © Reddit / Skip2MyLouDarlin

Фото © Reddit / Skip2MyLouDarlin

"Четырёхспалка? Шестиспалка?" Kosmosnoetos.

Фото © Reddit / Kosmosnoetos

Фото © Reddit / Kosmosnoetos

"Самый большой Мак, который у вас есть, пожалуйста", — benilla.

Фото © Reddit / benilla

Фото © Reddit / benilla

"Родительская собака, которую я прихожу навещать по выходным", — juktel.

Фото © Reddit / juktel

Фото © Reddit / juktel

"Покойся с миром, гигантская легенда", — jaycpee.

Фото © Reddit / jaycpee

Фото © Reddit / jaycpee

"Вот это шины!" AbsoluteUnits.

Фото © Reddit / AbsoluteUnits

Фото © Reddit / AbsoluteUnits

"Дэвид Морган-Хьюитт, менеджер отеля Goring и знакомый королевы Елизаветы II", — Commodus.

Фото © Reddit / Commodus

Фото © Reddit / Commodus

10 таких крошечных животных, что им пришлось выработать свою стратегию выживания, и это милота

10 таких крошечных животных, что им пришлось выработать свою стратегию выживания, и это милота

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Reddit / benilla, Tenncummins

Сергей Трофимов
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