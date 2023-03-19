10 фотографий, посмотрев на которые любой почувствует себя лилипутом
Собрали 10 кадров с такими огромными людьми и вещами, что хочешь не хочешь, а придётся посмотреть на мир иначе.
"Шестигранник на 32 мм", — Tenncummins.
Фото © Reddit / Tenncummins
"Хафтор Бьёрнссон, Гора из "Игры престолов", держит обычную кружку", — SamHe33.
Фото © Reddit / SamHe33
"Папа брал меня кормить буйволов за город, когда я была маленькой. Мы звали этого парня Большой Папочка", — notjustaphage.
Фото © Reddit / notjustaphage
"Мой младший брат — тот ещё гигант. Для справки: моей сестре, которая держит его на фото, было четыре года", — Skip2MyLouDarlin.
Фото © Reddit / Skip2MyLouDarlin
"Четырёхспалка? Шестиспалка?" — Kosmosnoetos.
Фото © Reddit / Kosmosnoetos
"Самый большой Мак, который у вас есть, пожалуйста", — benilla.
Фото © Reddit / benilla
"Родительская собака, которую я прихожу навещать по выходным", — juktel.
Фото © Reddit / juktel
"Покойся с миром, гигантская легенда", — jaycpee.
Фото © Reddit / jaycpee
"Вот это шины!" — AbsoluteUnits.
Фото © Reddit / AbsoluteUnits
"Дэвид Морган-Хьюитт, менеджер отеля Goring и знакомый королевы Елизаветы II", — Commodus.
Фото © Reddit / Commodus
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Reddit / benilla, Tenncummins