10 фотографий, посмотрев на которые любой почувствует себя лилипутом

"Шестигранник на 32 мм", — Tenncummins.

Фото © Reddit / Tenncummins

"Хафтор Бьёрнссон, Гора из "Игры престолов", держит обычную кружку", — SamHe33.

Фото © Reddit / SamHe33

"Папа брал меня кормить буйволов за город, когда я была маленькой. Мы звали этого парня Большой Папочка", — notjustaphage.

Фото © Reddit / notjustaphage

"Мой младший брат — тот ещё гигант. Для справки: моей сестре, которая держит его на фото, было четыре года", — Skip2MyLouDarlin.

Фото © Reddit / Skip2MyLouDarlin

Фото © Reddit / Kosmosnoetos

"Самый большой Мак, который у вас есть, пожалуйста", — benilla.

Фото © Reddit / benilla

"Родительская собака, которую я прихожу навещать по выходным", — juktel.

Фото © Reddit / juktel

"Покойся с миром, гигантская легенда", — jaycpee.

Фото © Reddit / jaycpee

"Вот это шины!" — AbsoluteUnits.

Фото © Reddit / AbsoluteUnits

"Дэвид Морган-Хьюитт, менеджер отеля Goring и знакомый королевы Елизаветы II", — Commodus.