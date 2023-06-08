20-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 8 июня

Сегодня, 8 июня 2023 года, в народе отмечается праздник Карпа Карполова, а церковь вспоминает апостолов от семидесяти. Карп был одним из 70 учеников Иисуса Христа и спутником апостола Павла. Данные расходятся, но некоторые источники уверяют, что апостол Карп принял мученическую смерть за веру. Народный же праздник получил своё название совсем по другой причине. В старину считалось, что в этот день легко ловятся карпы. Чтобы в жизни сопутствовала удача, люди всегда шли на рыбалку: если первым ловился молодой карп, его следовало отпустить, а часть улова всегда раздавали нуждающимся.

Чего ждать от 20-х лунных суток, 8 июня 2023 года

Чего ожидать от 8 июня 2023 года, 20-х лунных суток? Фото © Freepik / marymarkevich

С 00:50 начнётся 20-й день лунного календаря, он считается благоприятным. Луна находится в знаке зодиака Водолей. Это спокойный, даже пассивный период, когда можно расслабиться и пофилософствовать. И тогда, возможно, вам откроются секреты Вселенной. 20-е лунные сутки проходят под стихией Земли, а их символом является орёл, парящий выше облаков. Счастливое число — два, а цвета — все оттенки голубого и синего. Камни, приносящие сегодня удачу, — красная яшма и горный хрусталь.

Сегодня у вас есть отличная возможность набраться жизненных сил и перестать сомневаться в давно беспокоящих вас вопросах. Любой, кто ищет ответы на сложные философские темы и пытается постичь себя и окружающий его мир, получит удачу и благословение свыше от ангела-хранителя. Луна убывает, и это не может не отражаться на нас. Люди быстрее устают, их реакции замедляются. 20-й лунный день — именно тот период, когда ночное светило одаривает женщин мистической силой. Однако и истощение энергии идёт быстрее. Это благополучный момент для желающих похудеть. Результаты будут заметнее. Также в этот период вполне вероятно, что ваши желания начнут исполняться и при этом даже не придётся приложить ни капли сил.

20-й лунный день: что можно делать 8 июня 2023 года

Что можно делать в 20-й лунный день — 8 июня 2023 года? Фото © Freepik / garetsvisual

Чем благоприятны 20-е лунные сутки, какие радости принесут и что для этого необходимо сделать, рассказываем. Все поставленные вами цели должны быть направлены на завершение.

Если начать худеть в 20-й лунный день, то результата добиться будет проще.

Ещё сегодня максимально высока польза от физических упражнений.

Обязательно соблюдайте питьевой режим. В этот период вода уходит быстрее, а с нею организм покидают и токсины. Вот только может случиться обезвоживание. С этим следует быть осторожнее.

8 июня — благоприятный день для людей с сильным, пробивным характером. Не бойтесь рисковать, у вас есть реальный шанс взлететь, как орёл, выше облаков.

8 июня следует порелаксировать, обдумать свою жизнь, проанализировать путь, по которому идёте. Многое откроется и станет яснее.

В 20-й лунный день можно поменять работу на более оплачиваемую и перспективную или начать трудиться на себя.

Можно знакомиться с новыми людьми, общаться с уже имеющимися друзьями. Это принесёт выгоду.

Согласно народным поверьям, на Карпа Карполова мужчинам следует сходить на рыбалку.

8 июня — день общения с родными и близкими. Радостная встреча, проведённая за тёплой и спокойной беседой, обязательно вас сблизит.

Нужно готовить блюда из карпа.

Можно делать уборку, но только днём.

Время удачное для проведения свадебной церемонии.

Что нельзя делать 8 июня 2023 года, в 20-й лунный день

Что нельзя делать в 20-й лунный день — 8 июня 2023 года? Фото © Freepik

Чтобы не навлечь на себя беду и неудачи, необходимо соблюдать следующие правила. В 20-й лунный день нельзя инициировать конфликты с окружающими людьми. Так можно надолго поссориться с друзьями.

Если у вас плохое настроение, то лучше избегать встреч с родными и близкими, побыть дома одному и поскучать.

Нельзя начинать 8 июня и новые проекты. Так как Луна убывает, завершить их вам не удастся.

Не стоит переутомляться. Жизненная энергия в 20-е лунные сутки ограничена.

Нельзя растрачивать энергию впустую. Реакции сегодня снижены, поэтому сил может не хватить.

Не стоит в 20-й лунный день полагаться на свою интуицию — она может подвести.

На праздник Карпа Карполова женщинам запрещается ходить к открытым водоёмам, купаться или даже только мочить ноги. Русалки разозлятся и отомстят.

Женщинам нельзя ловить рыбу, можно только мужчинам.

Ссориться с родными строго запрещается. Как и в целом скандалить, ругаться, устраивать конфликтные ситуации.

Не следует заниматься пересадкой комнатных или огородных растений. Они не приживутся.

Нельзя в 20-й лунный день напоминать человеку о его долге, это обязательно приведёт к ссоре.

Запрещается есть какую-либо рыбу, кроме карпа. Это вызовет проблемы с пищеварением.

По народным приметам, 8 июня не следует припоминать другим их ошибки, унижать или за что-то корить. Считается, что тогда вы и сами окажетесь в похожей ситуации.

Нельзя носить грязную одежду или находиться в беспорядке. Красиво оденьтесь и уберите дом. Тогда вам будут сопутствовать удача, благополучие и спокойная жизнь.

По приметам, если сегодня бегать, то можно убежать от собственного счастья.

Строго запрещено делать уборку после заката, можно вымести домового и оставить жилище без защиты.

Разбрасывать вещи в 20-й лунный день ни в коем случае не стоит. Это принесёт несчастья.