Ушки спаниеля: 7 российских знаменитостей с обвисшей и некрасивой грудью, которой пугают своих фанатов
Не все звёзды привержены пластике, некоторые принимают свои изменения. Возможно, их бюст выглядит не очень-то эстетично, зато естественно. Вот несколько знаменитостей, которые не парятся из-за обвисшей груди.
Знаменитости тратят огромные деньги на поддержание своей красоты: кто-то следит за питанием, другие ложатся под нож хирурга. Но существуют и так называемые бодипозитивщицы, которые принимают своё тело таким, какое оно есть. Не всех природа одарила красивой грудью. Особенно с возрастом она теряет свои идеальные формы и опадает. Но не надо отчаиваться, просто берите пример с этих знаменитостей. Любовь к себе — весьма полезный и оптимистичный навык. И многим из нас у них бы поучиться.
1. Анастасия Волочкова
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова не стесняется своей обвисшей груди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Скандальной балерине в чём в чём, а в любви к себе не откажешь. Звезда умеет затмить всех вокруг и совершенно не обращает внимания на хейтеров. Она немало сил потратила на работу над своим телом и отдаваться на милость пластики не желает. Однако скрывать недостатки ей тоже несвойственно. В конце концов Анастасия Волочкова прекрасна такая, какая есть. Поэтому не сковывает себя ненужными путами бюстгальтера, а выбирает весьма смелые образы. Вот именно в этом нам бы всем стоит брать с неё пример.
2. Лолита Милявская
Знаменитости с обвисшей грудью: Лолита. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Лолита не просто так получила статус женщины без комплексов. Её совершенно не волнует критика и замечания посторонних людей. Певица считает, что главное — это любить себя. Милявская всегда рада поделиться с миром своей позитивной философией. Так что обвисшая грудь, округлившийся живот или новые морщинки — всё сущая ерунда. Это просто жизнь, и к ней надо быть готовой.
3. Ирина Шейк
Ирина Шейк в Каннах дерзко показалась практически обнажённой. Фото © Getty Images / GC Images / Arnold Jerocki
Ирина Шейк — прекрасная, популярная и востребованная супермодель. Она многого достигла в жизни и покорила не одно сердце. Нередко появляется в откровенных нарядах и демонстрирует стройную фигуру. Но вот грудь у неё немного подкачала. Однако знаменитость не спешит ложиться под нож пластического хирурга и совершенно не стесняется провисающей и маленькой груди. Взять хотя бы её смелый образ на Каннском фестивале. Ну разве столь незначительный недостаток способен затмить красоту и очарование Ирины?
4. Полина Гагарина
У кого из российских звёзд некрасивая грудь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
Полину природа тоже обделила шикарным бюстом. Однако звезду это никогда не беспокоило. Особенно после того, как она похудела и хейтеры начали сравнивать грудь певицы с мальчишеской. Певица Гагарина заявила, что, наоборот, очень рада маленькому размеру. Судя по откровенным декольте, артистку совершенно не смущает её несовершенство и менять что-либо она не собирается.
5. Валерия
Певица Валерия не стесняется обвисшей груди и гордо носит декольте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya
Можно сказать, что к Валерии годы были достаточно благосклонны. В целом певица хорошо выглядит, заботится о себе, соблюдает диету. Но всё же грудь смотрится неприглядно. Обычно артистка выбирает наряды, скрывающие недостатки, но случается и так, что образ выходит, мягко говоря, не самый удачный. Артистка не комплексует и не бежит в гости к Тимуру Хайдарову. Да и многие могут позавидовать тому, как выглядит Валерия в свои 55 лет.
6. Ольга Орлова
Певица Ольга Орлова вошла в топ знаменитостей с обвисшей грудью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311
Ольга Орлова стала мамой в 45 лет, конечно, такая смелость не могла не отразиться на некогда великолепном бюсте певицы. Её часто обвиняют, что артистка сильно фотошопит свои снимки в соцсетях, а на видео всё равно всё видно. Конечно, остаться в идеальной форме в таком возрасте под силу далеко не каждому. Однако Ольга Орлова старается маскировать свои недостатки. А вот обращаться к пластике, похоже, не планирует, несмотря на хейт и злобные комментарии подписчиков.
7. Мария Кожевникова
Российские знаменитости с обвисшей грудью: Мария Кожевникова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mkozhevnikova
Одна из самых красивых российских актрис Мария Кожевникова тоже, к сожалению, не смогла сохранить идеальную форму своей груди. Она старается не демонстрировать данный факт, однако от внимательных фанатов ничего не утаишь. Свои фотографии Мария ретуширует, да и одевается так, чтобы скрыть все недостатки. Но вот временами правда всё же проскакивает. Никто ни в чём девушку не обвиняет, в конце концов она мама троих сыновей.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art, mkozhevnikova © Getty Images / GC Images / Arnold Jerocki