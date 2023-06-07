Почему жить вместе до свадьбы может быть губительно для отношений: 5 плюсов и минусов

Со слов Екатерины Масловой, клинического психолога, чтобы понять, в чём смысл желания начать жить вместе с партнёром до свадьбы, следует задать себе ещё один вопрос, зачем вам нужно жить вместе до брака.

Определите свои личные причины индивидуально, а потом обсудите возникшие у каждого из вас варианты вместе с партнёром. Думаю, что реализация этого простого исследования поможет вам поднять новые вопросы, а может, и найти ответы на существующие. В общем, скучно точно не будет Екатерина Маслова Клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент и эксперт сервиса психотерапии Zigmund.Online

Эксперт Екатерина Маслова продолжает, рассказывая про наиболее часто встречающееся видение этого вопроса в парах, и упоминает как о положительных моментах, так и об отрицательных.

5 плюсов начать жить вместе до свадьбы

Жить вместе до брака: какие опасности подстерегают в таком решении. Фото © Freepik / lookstudio

1. Новый опыт

Совместное проживание — шаг в более взрослую жизнь. Возможность научиться удерживать свои и соблюдать границы другого человека в более тесном контакте. Доверять, выстраивать совместную коммуникацию, разрешать конфликты.

2. Поддержка

По словам клинического психолога, большим плюсом окажется и возможность всегда располагать нужным вниманием. Вы можете заботиться и получать поддержку, делиться переживаниями, событиями, эмоциями и чувствами.

3. Экономия

Жизнь вместе экономит время, поскольку можно разделить на двоих обязанности по дому, покупку продуктов, оплату счетов и т.д. Экономия касается и финансов, поскольку сокращаются расходы, например, на съём жилья, коммуналку, ужины в кафе, автомобиль Екатерина Маслова Клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент и эксперт сервиса психотерапии Zigmund.Online

4. Близость

По словам психолога Масловой, у пары появляется больше времени на интимную жизнь, исследование друг друга, эксперименты в спальне и улучшение качества контактов. Это огромный плюс и польза для отношений.

5. Развитие отношений

Из предыдущего плюса плавно вытекает и этот. Переход к совместному проживанию — это новый этап в отношениях в паре, который может вывести на другой качественный уровень. Но только в том случае, подчёркивает эксперт, если оба партнёра заботятся о себе и половинке, много разговаривают друг с другом, имеют общие цели и пространство пары, сохраняя своё "я".

5 главных минусов совместной жизни до брака

Почему, начав жить вместе без брака, пара рискует разрушить отношения и расстаться. Фото © Freepik

1. Перестройка личных графиков

Если влюблённые начинают жить вместе, это приводит к изменению образа жизни каждого из партнёров. "А наш мозг, как известно, не очень радостно воспринимает изменения", — добавляет психолог. Маслова продолжает, что на этой почве могут возникнуть дополнительные сложности.

2. Обесценивание брака

Совместное житьё может снизить для пары важность самого брака, так как большинство потребностей уже удовлетворено Екатерина Маслова Клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент и эксперт сервиса психотерапии Zigmund.Online

3. Обострение одних и снижение интенсивности других чувств

По словам эксперта, предсказуемость и монотонность в отношениях могут вызывать скуку. "А ещё вам могут нравиться не все проявления партнёра в быту, что при накопительном эффекте приводит к разочарованию или злости к будущему супругу или супруге".

4. Неодобрение родительской семьи

Бывает очень сложно выдерживать отсутствие поддержки в вопросе совместной жизни вне брака от родителей одного или обоих партнёров. А оно в худшем случае может перерасти в противостояние и дополнительный источник конфликтов.

5. Разность во взглядах

Договориться по вкладу каждого и распределению ресурсов в совместной жизни пары иногда бывает совсем не просто. Особенно когда у партнёров очень разные установки и представления о том, как должна выглядеть семейная жизнь Екатерина Маслова Клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент и эксперт сервиса психотерапии Zigmund.Online