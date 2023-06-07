"Я убью твою мать": Сумасшедшая сталкерша угрожает расправой, если Жидковский не надумает извиниться

Известный бьюти-блогер Алексей Жидковский уже несколько лет (начиная с 2019 года) подвергается преследованию со стороны своей поклонницы. Вместе с ним под раздачу попали члены его семьи и даже гости, посещавшие канал интернет-знаменитости. В частности, мужчина называл имена Анастасии Ивлеевой и модели Марии Миногаровой. Причём буйная фанатка не ограничивается угрозами и сталкерством, она также активно пишет на свою цель заявления в полицию. По версии девушки, жертвой сложившейся ситуации является именно она, а вот бьюти-блогер Алексей Жидковский и его пиар-директор просто начали травлю ни в чём не повинной подписчицы ради пиара и хайпа. Недавно страдалица накатала очередную жалобу, в которой потребовала привлечь блогера к ответу за клевету, а вместе с ним и его рекламного директора.

Алексея Жидковского преследует сталкерша, грозящая убить его мать. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zhidkovskiy

По словам неугомонной дамы, Алексей на всю страну вещает о том, что незнакомая фанатка преследует его семью и сыплет в её адрес угрозами. В то время как пиар-директор Жидковского активно поддерживает данную информацию. Всё это, как утверждает сама сталкерша, делается ради высоких рейтингов и повышения популярности интернет-звезды. Также обиженная особа упрекает мужчину, что из-за его поступков немалая аудитория начала настоящую охоту на ведьм и устроила жёсткий буллинг девушки, которая ни в чём не виновата и совершенно ничего ему не сделала. Плюс ко всему она оказалась в чёрных списках абсолютно всех мероприятий, где появляется Алексей, что её тоже, по-видимому, сильно расстроило.

В связи с такой несправедливостью поклонница требует, чтобы все интервью Жидковского, в которых он рассказывает о преследующей его сталкерше, были удалены. Ведь в них даётся информация, что она является преподавательницей из Санкт-Петербурга. В выложенных аудиозаписях слышно, как девушка, не стесняясь в выражениях, со слезами в голосе отборным матом обещает расправиться с блогером и его матерью, которая плохо воспитала сына, если они с пиар-директором не принесут ей публичных извинений за испорченную жизнь.

Алексей Жидковский стал жертвой сталкинга. Маньячка угрожает расправой его матери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zhidkovskiy

По словам блогера, он неоднократно блокировал агрессивную подписчицу, но та не сдаётся и создаёт новые аккаунты. Однако замалчивать ситуацию Жидковский тоже не собирается. Ещё в 2021 году он рассказал о сложившейся ситуации в интервью Ирине Шихман*.

Алексей Жидковский — неординарный бьюти-блогер, который в своих видео давал девушкам советы по уходу за кожей, выбору одежды и даже личной жизни. Алексей имеет признаки андрогина, однако никогда не надевает платья или юбки, а в его речи и общении чувствуется мужская натура. Поклонникам нравится его искренность и открытость. О своих сексуальных отношениях блогер никогда не говорит, однако признавался, что был раньше влюблён в девушку. Вокруг его личности ходит немало споров, в частности ориентации, наличия партнёра и прочего. Посмотрим, чем на этот раз закончится история с сумасшедшей и обиженной фанаткой.