19-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 7 июня

7 июня в народе отмечается Иван Медвяные росы. Иначе его называют Иван головастый, Иванов день, Ферапонт. Церковь сегодня празднует Третье обретение главы Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Он встретил свой конец по вине царицы Иродиады и её дочери Соломеи.

Что ждать от 19-х лунных суток 7 июня 2023 года

Что ожидать от 7 июня 2023 года, в 19-е лунные сутки? Фото © Shutterstock

Сегодня в 00:22 начинаются 19-е лунные сутки. Это период крайне высокой энергетики, которую стоит направить в положительное русло. Стихия этого дня — вода, а цифра — один. Звёзды советуют 7 июня одеваться в голубой, небесно-голубой и бирюзовый, а из камней носить оливин, уварит, красный оникс, зелёный гранат, лабрадор, хризолит. Символом дня сегодня является паук.

В 19-е лунный день следует держать свои желания, эмоции и чувства под контролем. Сегодня Вселенная проверяет вас на прочность: сумели ли вы усвоить урок, или испытание надо запустить сначала. 7 июня — время, когда конфликты могут возникнуть на пустом месте, всего одного слова достаточно, чтобы зажечь искру. Это очень напряжённый период, который лучше всего провести в одиночестве. А вот если шанса остаться в компании лишь себя одного невозможно, то придётся применить недюжинную силу воли, чтобы держать себя в руках.

Лучше вам в целом набраться храбрости и идти напролом, не страшась никаких трудностей, ведь любые проблемы, что замаячат на горизонте в 19-й лунный день, никуда не уйдут до конца лунного месяца. Это жестокая проверка вашей твёрдости и выдержки от Вселенной. И не надо её бояться, в будущем обязательно воздастся по заслугам.

19-й лунный день: что можно делать 7 июня 2023 года

Что можно делать в 19-й лунный день — 7 июня 2023 года? Фото © Freepik / cookie-studio

Согласно астрологии 19-е лунные сутки — период тяжёлых испытаний и плохих новостей, которые могут поджидать вас с самого утра. Но не стоит расстраиваться и бросаться в омут с головой. Со всем поможет справиться ваша сила воли, твёрдость характера и самообладание. Рассказываем, чем лучше заняться 7 июня 2023 года. Сегодня будет правильнее всего провести время в покое и одиночестве. Поработать в огороде дома, можно заняться мелочами, до которых раньше не доходили руки. Можно начать небольшой ремонт.

Хорошее время для путешествий и отдыха, овладения новыми знаниями. Можно сходить в салон красоты, сделать себе маникюр, педикюр или стрижку. В народе считалось, что если одинокий человек или тот, у кого разногласия с партнёром, в 19-й лунный день сходит к парикмахеру, то лёд тронется и в его личной жизни произойдут изменения.

Также это идеальный момент для реализации творческих задач, искусства.

Ещё в 19-й лунный день следует провести обряды очищения.

7 июня празднуется Третье обретение главы Иоанна Предтечи, поэтому стоит вознести молитву данному святому. Считается, что он излечивает болезни головы, а после молитвы может исчезнуть боль.

Согласно народным поверьям, в Ивана Медвяные росы надо носить светлую одежду. Тогда в любой сфере будет ждать благополучие.

Также сегодня нужно заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Это вернёт смысл вашей собственной жизни и повысит её ценность.

Что нельзя делать 7 июня 2023 года, в 19-й лунный день

Что нельзя делать в 19-й лунный день — 7 июня 2023 года? Фото © Freepik

19-е лунные сутки — время, когда так и хочется поскандалить, психануть, но делать этого не стоит. Называем главные запреты 7 июня, которые важно соблюсти. Сегодня запрещено выяснять отношения, начинать конфликты. Иначе с этим человеком помириться уже не удастся.

Знакомиться с новыми людьми. Ни к чему хорошему это не приведёт. Большой риск стать жертвой мошенников.

Встречаться со старыми друзьями в 19-е лунные сутки тоже не следует. Общение пройдёт неприятно и даже может разрушить отношения.

Совершать какие-либо действия с деньгами 7 июня тоже нельзя: брать кредиты, совершать финансовые сделки, в том числе с недвижимостью, отдавать долги. Вероятность нарваться на мошенничество крайне велика.

Нельзя не обращать внимания на плохое самочувствие. Могут обостриться старые болезни. Будьте бдительнее.

В 19-й день лунного календаря высока вероятность отравлений, поэтому незнакомую пищу лучше не пробовать.

Браться за новые проекты не следует. Благополучно они не пройдут и будут сопровождаться массой ошибок, на исправление которых в будущем уйдёт уйма времени.

Жениться сегодня тоже не стоит, считается, что семейная жизнь будет несчастной, а пару ждёт разочарование.

Также 7 июня высок риск получить травму, поэтому лучше не играть с огнём.

Согласно народным приметам, 7 июня запрещалось ходить по росе босыми ногами, трогать её, а также собирать растения, где есть роса. Она сегодня крайне вредная и может вызвать болезни у людей и животных.

Запрещается носить чёрные вещи. Это принесёт в жизнь тоску и грусть.

Полоса бед и неудач ждёт и того, кто осмелится 7 июня плюнуть на землю.

Воздержитесь в 19-й лунный день от сплетен — болтовня может привести к тому, что вы поссоритесь с хорошими людьми.

Нельзя в Иванов день подметать, пылесосить и выбрасывать мусор. Вместе с ним можно избавиться и от удачи в доме.

Запрещено просить повышения, вести переговоры с партнёрами. Они могут сорваться.

Не стоит купаться в открытых водоёмах. Сейчас идёт разгул русалок. И они могут утянуть на дно.