18-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 6 июня

Согласно народному календарю, сегодня, 6 июня 2023 года, праздник Симеона Столпника, ещё его называют Свобориное дерево, или Шиповников день. Церковь чествует святого Симеона из Каппадокии. Своё название оба праздника получили в честь юноши, жившего в IV веке. Он известен тем, что принял постриг в 18 лет, после чего стал крайне строго поститься и постоянно приносить молитву Богу. Отчего его даже попросили покинуть монастырь или быть более сдержанным в своём рвении. Тогда святой ушёл в каменную пещеру подальше от людей. Но те начали приходить к нему в поисках исцеления. Симеон построил четырёхметровый столп, желая отгородиться от всего мирского. Позднее увеличил его до 45 метров. После смерти его погребли недалеко от этого места, а впоследствии там построили монастырь.

Что ждать от 18-х лунных суток 6 июня 2023 года

Что ожидать от 6 июня 2023 года, в 18-е лунные сутки? Фото © Freepik / v.ivash

Сегодня, 6 июня, идут 18-е лунные сутки. Они начались вчера в 23:34 и продлятся до 00:23 завтрашнего дня, 7 июня. Это редкий день лунного календаря, когда восхода Луны не происходит. Что же особенного в 18-м лунном дне? Его стихия — огонь, приносящая тепло и свет, но вместе с тем и опасность. В этот период необходимо поостеречься, так как все символы несут определённую угрозу. Хитрая обезьяна может обмануть, холодный лёд способен заморозить сердце, а зеркало — выдать все ваши тайны. Цвет дня довольно позитивный: зелёный несёт с собой молодость и позитив. Число — девять, обладающее силой оказывать влияние на нашу жизнь. Будьте внимательны, Вселенная может послать знаки, главное, их правильно расшифровать. Любые встречи сегодня неслучайны, в том числе неприятные. Чтобы защититься от нечистой силы, приобретите агат и опал, именно они в 18-й день лунного календаря смогут вас защитить.

18-й лунный день: что можно делать 6 июня 2023 года

Что можно делать в 18-й лунный день — 6 июня 2023 года? Фото © Freepik

В 18-е лунные сутки причинённая когда-то ранее вами боль другому человеку может вернуться назад, поэтому крайне важно соблюдать определённые правила и задобрить Вселенную. Рассказываем, что можно делать 6 июня. В первую очередь сегодня следует попросить прощения у всех, кого вы вольно или невольно обидели.

Это идеальный момент, чтобы исправить сделанные ранее ошибки, будь то рабочие вопросы или дела личные.

18-й лунный день — время для анализа, размышлений и подведения итогов.

Отличный период для медитаций. Так как сегодня стоит быть наиболее сдержанным, это будет замечательный способ успокоить нервы и остудить горячую кровь. Помочь могут символы 6 июня: огонь или зеркало, они впитают негатив и подарят вам спокойствие. Подойдёт и вода, её зеркальная гладь аналогична символике суток.

Сегодня день, когда энергетические вампиры теряют свою власть и повлиять на вас не могут. Поэтому, согласно астрологии, лучше всего быть с ними дружелюбными и спокойными. Они мгновенно от вас отстанут.

Думайте только о хороших вещах.

В народе в Шиповников день травники шли собирать шиповник, так как считалось, что он в это время обладает чудодейственными силами. Но вот обычным людям рвать это растение было запрещено.

6 июня — идеальный день, чтобы рассчитать дальнейшие планы, стратегии для бизнеса или других дел, обдумать решение, которое следует принять в будущем.

Если вернуть в 18-й лунный день долг или же кто-то отдаст одолженное вам, то это принесёт удачу и успех в финансах.

Что нельзя делать 6 июня 2023 года, в 18-й лунный день

Что нельзя делать в 18-й лунный день — 6 июня 2023 года? Фото © Freepik / yanalya

Есть ряд запретов, которые стоит соблюсти, чтобы 6 июня прошло благополучно и принесло только радость и счастье. Для начала звёзды запрещают проявлять отрицательные эмоции. Злому и негативному здесь сегодня не место.

В 18-й лунный день не стоит принимать поспешные решения. Правильнее будет отложить их до более благоприятного момента.

Нельзя начинать новое: чужое мнение может на вас сильно повлиять и впоследствии вы сильно пожалеете, что послушали постороннего человека.

По заветам символа Обезьяны, 6 июня — время интриг и обмана, иногда даже непреднамеренного.

Ответственные рабочие вопросы лучше отложить. Если есть возможность, то предпочтите отдых труду, так как для данной деятельности время неблагополучное.

Не подходит сегодняшний день и для различных денежных операций, в частности с недвижимостью.

Менять работу в 18-е лунные сутки тоже не следует.

Крайне плохой день, чтобы выяснить отношения, вступить в брак или зачать ребёнка.

А ещё считается, что если подстричь волосы 6 июня, то на вас могут обрушиться финансовые беды: кража или потеря имущества.

Согласно народным приметам, в праздник Симеона Столпника нельзя рвать цветы шиповника. Это приведёт к потере любимого.

Запрещается 6 июня жаловаться на проблемы, так как это привлечёт только больше бед.

По поверьям, если чёрная собака перебежала дорогу, то идти дальше нельзя. Впереди ждёт опасность.

Категорически запрещается в 18-й лунный день давать в долг. Человек не только не вернёт вам деньги, но и станет вашим врагом. Аналогично брать в долг тоже не стоит.

Ставить дома цветы 6 июня во вторник нельзя, так как каждый засохший цветок принесёт в семью ссоры и скандалы.