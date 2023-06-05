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5 июня, 18:06

"Это удешевит вас": Эксперт по этикету назвала безвкусицей три элемента во внешнем виде женщины

Блогер Глория Полато назвала безвкусицей длинный яркий маникюр

Итальянский блогер и эксперт по этикету Глория Полато рассказала о трёх элементах во внешнем виде женщины, которые она считает безвкусицей. Девушка обратила внимание на длинные ногти и яркий дизайн в маникюре — она призвала отказаться от этого.

Кроме того, Полато выделила густо наращенные ресницы. Она считает, что такие элементы дешевят внешность — надо задуматься о естественности. Также блогер порекомендовала пополнить гардероб более скромными нарядами, при этом платье максимальной длины с разрезом, по её мнению, носить можно.

"Будьте осторожны, чтобы не переборщить с вырезами, особенно если одежда укорочена. Это мгновенно удешевит вас", — отметила она в публикации в TikTok.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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