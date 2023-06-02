Стилист подобрала три идеальных образа для офиса, когда на улице жарко

В ряд российских регионов уже пришло полноценное жаркое лето, но у некоторых девушек возникают трудности с выбором подходящего наряда на такую погоду. Стилист Екатерина Савицкая в беседе с РИА "ФедералПресс" подготовила несколько вариантов, которые подойдут даже тем, у кого в офисе строгий дресс-код.

"Стоит обратить внимание на лёгкие сарафаны и платья на тонких бретельках, с V-образным вырезом, небольшими рукавами, приталенные и чуть расклёшенные. Прелесть этих нарядов в том, что большинство из них из моды не выходят — они актуальны сейчас и будут таковыми через три года", — отметила эксперт.

По-прежнему неподвластны моде и классические фасоны в однотонных оттенках, напомнила стилист. Нужно лишь подобрать покрой с учётом особенностей фигуры и сделать выбор в пользу тонкой хлопковой ткани. Савицкая рекомендует сочетать такой наряд с актуальной обувью — "дедушкины" сандалии, босоножки, балетки или кроссовки.

Если в офисе есть дресс-код, нужно исходить из его строгости, продолжила эксперт. Если он не слишком жёсткий, можно носить лёгкие туники или блузки в сочетании с летними брюками разных фасонов.

А вот если дресс-код всё же строгий, отличным вариантом будут лёгкие костюмы. Сегодня широкий ассортимент в магазинах позволяет подобрать красивые варианты, которые не просто поднимают настроение, но и подходят для офиса или встречи с подругами.