Стилист назвал главный модный приём, без которого россиянкам не обойтись этим летом

Одежда с открытыми плечами набирает популярность в коллекциях именитых дизайнеров и обещает стать самым модным приёмом наступающего летнего сезона. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал стилист Владимир Бухинник.

По его словам, открытое плечо прекрасно сочетается почти с любой одеждой, будь то платья-жакеты, комбинезоны, облегающие лонгсливы, драпированные кроп-топы или даже трикотажные костюмы. Чтобы дополнительно подчеркнуть линию декольте, дизайнеры используют разные приёмы. Например, пришивают к лифу шёлкового платья чашечки из грубой кожи или из материала другого цвета. Воланы и драпировки в летнем сезоне тоже служат исключительно этой цели.

"Корсеты с открытым плечевым поясом — это особый предмет в нынешнем сезоне. Стилисты рекомендуют элегантные модели с драпировками: дерзкие, декорированные металлическими цепочками; немного наивные с бабочками; скульптурные, как будто бы отлитые из благородного металла; экологичные, сплетённые из натуральной соломы, и кастомные, собранные из мужских сорочек", — обращает внимание модный эксперт.

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