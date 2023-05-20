Россиянкам рассказали о самых модных купальниках этого лета

Миниатюрное бикини в стиле нулевых вернётся в моду этим летом, считают эксперты одного из российских крупнейших брендов одежды.

"Топ модных трендов возглавило миниатюрное бикини в духе нулевых с плавками на завязках, треугольными или перевёрнутыми бра. Последние уже давно стали самостоятельной деталью образа: инфлюенсеры носят их вместо топов, добавляя к джинсам и объёмным пиджакам", — отметили они в беседе с "Газетой.ru".

Специалисты также призвали обратить внимание на бра с длинными бретелями. Причём их можно носить по-разному: завязывать вокруг шеи или крест-накрест на талии. Эксперты посоветовали отдать предпочтение ярким оттенкам — от ультрафиолета до лаймового зелёного. Не проигрывают и принты, например полихромные абстракции и цветочные.