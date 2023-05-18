Купальники для мужчин от Adidas вызвали волну гнева у пользователей Сети
Adidas выпустила новую линию женских купальников для мужчин
Женский купальник для мужчин. Обложка © Adidas
Компания Adidas выпустила новые купальники для мужчин, которые считают себя женщинами. Страница с новым товаром представлена на сайте бренда в разделе для женщин. В качестве модели в купальнике снялся мужчина.
Выбор модели вызвал возмущение в соцсетях. Недовольны оказались в том числе известные спортсмены. Компанию Adidas обвинили в "стирании женщин".
"Я не понимаю, почему компании добровольно делают это. Они могли бы хотя бы сказать, что костюм унисекс, но не сказали, он стирает с лица земли женщин", — написал один из пользователей в Twitter.
"Кто говорит этим крупным корпорациям отчуждать женщин, составляющих половину населения, для того, чтобы продавать трансгендерам, доля которых составляет менее 1%?" — спросила конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин.
"Adidas запускает новую линейку женских купальников Pride Collection, используя мужчин в качестве моделей для спортивных бюстгальтеров и женских купальников, чёрт возьми", — написал ещё один пользователь.
Ранее в МИД России заявили о том, что допуск трансгендеров к участию в Олимпийских играх ставит под угрозу существование спорта.