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18 мая, 12:26

Купальники для мужчин от Adidas вызвали волну гнева у пользователей Сети

Adidas выпустила новую линию женских купальников для мужчин

<p>Женский купальник для мужчин. Обложка © <a href="https://www.adidas.com/us/pride-swimsuit/IA3339.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Adidas</a></p>

Женский купальник для мужчин. Обложка © Adidas

Компания Adidas выпустила новые купальники для мужчин, которые считают себя женщинами. Страница с новым товаром представлена на сайте бренда в разделе для женщин. В качестве модели в купальнике снялся мужчина.

Выбор модели вызвал возмущение в соцсетях. Недовольны оказались в том числе известные спортсмены. Компанию Adidas обвинили в "стирании женщин".

"Я не понимаю, почему компании добровольно делают это. Они могли бы хотя бы сказать, что костюм унисекс, но не сказали, он стирает с лица земли женщин", — написал один из пользователей в Twitter.

"Кто говорит этим крупным корпорациям отчуждать женщин, составляющих половину населения, для того, чтобы продавать трансгендерам, доля которых составляет менее 1%?" — спросила конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин.

"Adidas запускает новую линейку женских купальников Pride Collection, используя мужчин в качестве моделей для спортивных бюстгальтеров и женских купальников, чёрт возьми", — написал ещё один пользователь.

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Илья Суриков
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