КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 08:37

Российский МИД увидел в трансгендерах-олимпийцах угрозу спорту

МИД: Допуск трансгендеров к Олимпиаде ставит под угрозу существование спорта

<p>Лорел Хаббард. Обложка © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund</p>

Лорел Хаббард. Обложка © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund

Допуск трансгендеров к участию в Олимпийских играх ставит под угрозу существование спорта. Об этом заявили в МИД России. Речь идёт о своде принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований, опубликованном МОК в 2021 году.

"Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество. О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печётся Томас Бах, в таком случае может идти речь?" — приводит РИА "Новости" комментарий МИД РФ.

В ведомстве отметили, что мировому сообществу навязывают "новую нормальность", а ведь её не все разделяют. По мнению ведомства, спорт не должен стать площадкой для "сомнительных экспериментов".

Матвиенко заявила, что олимпийское движение утратит конкурентоспособность без России

Матвиенко заявила, что олимпийское движение утратит конкурентоспособность без России

Ранее боксёрша Азалия Аминева дошла в чемпионате в Индии до 1/8 финала. Решающим стал бой со спортсменом-трансгендером из Алжира Иманом Хелиевым. Россиянка проиграла, но уже после состязания алжирца дисквалифицировали. В беседе с Лайфом Аминева подчеркнула, что это не повлияло на её положение в турнире.

Светлана Оперук
  • Новости
  • МИД РФ
  • мок
  • Олимпиада
  • Мировая политика
  • Спорт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров