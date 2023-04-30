Российский МИД увидел в трансгендерах-олимпийцах угрозу спорту

Допуск трансгендеров к участию в Олимпийских играх ставит под угрозу существование спорта. Об этом заявили в МИД России. Речь идёт о своде принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований, опубликованном МОК в 2021 году.

"Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество. О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печётся Томас Бах, в таком случае может идти речь?" — приводит РИА "Новости" комментарий МИД РФ.

В ведомстве отметили, что мировому сообществу навязывают "новую нормальность", а ведь её не все разделяют. По мнению ведомства, спорт не должен стать площадкой для "сомнительных экспериментов".