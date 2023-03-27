Проигравшая трансгендеру российская боксёрша: Возможно, я могла бы выйти в финал

Боксёрша из Башкирии Азалия Аминева, которая из-за проигрыша трансгендеру выбыла из чемпионата мира по боксу, отметила, что дисквалификация нарушителя никак не влияет на её положение в турнире. Об этом она рассказала Лайфу.

Российская боксёрша прокомментировала поражение в бою с трансгендером. Видео © LIFE

Чемпионат проходил в Индии, и Аминева дошла до 1/8 финала. Решающим стал бой со спортсменкой из Алжира, которая на самом деле оказалась трансгендером Иманом Хелиевым. Выяснилось это с помощью ДНК-теста, но его провели уже после того, как россиянка проиграла состязание. Также чемпионат попросили покинуть ещё нескольких участниц, которые в прошлом были мужчинами.

"Лично для меня эта ситуация никак не исправляет моего положения на этом чемпионате. Я по-прежнему не получила никакой медали. Возможно, если бы этот тест провели раньше, я смогла бы выйти в финал, достойно отбоксировать и получить медаль на этом чемпионате", — отметила Аминева.

Девушка добавила, что не расстраивается из-за случившегося. Она считает, что провела неплохой бой, а этот чемпионат расценивает как большой опыт.