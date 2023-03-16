Обманутая жена поймала притворявшуюся мужчиной аферистку-трансгендера на живца и сдала полиции
Mash: Аферистку-трансгендера из Молдавии поймали, она ждёт депортации
Екатерина с Мариной (она же Сергей). Обложка © Mash
В Твери поймали аферистку Марину (она же Сергей) из Молдавии, которая притворялась мужчиной и обманывала россиянок. Как пишет Mash, после выхода новости о похождениях трансгендера её бывшей жене Екатерине, изначально рассказавшей всю историю, написала ещё одна пострадавшая. Та, узнав правду, выгнала мошенницу на улицу.
Через некоторое время Марина и её родственники из Кишинёва заявились к самой Екатерине. Девушка некоторое время сопротивлялась и не хотела впускать гостей, но всё же дала им ночлег. Однако когда все заснули, в квартиру "внезапно" нагрянула полиция. Теперь "Сергей" и родня находятся в Центре временного содержания иностранных граждан и ждут депортации в Молдавию. На мошенницу завели дело по статье "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ".
Сама же гражданка Молдавии написала журналистам и потребовала удалить материал, пообещав предоставить доказательства своей невиновности, чего позже не произошло. Тем не менее аферистка утверждает, что финансовый вопрос, наоборот, был в её ведении.
"Екатерина посадила меня на мощные антидепрессанты, от которых мне было невыносимо плохо, но она утверждала, что они мне нужны. Подарки, путешествия, поездки на море я оплачивал за свой счёт", — утверждает Марина.
Ранее стало известно, что некая Екатерина познакомилась с "мужчиной" в одном из приложений для знакомств. Всё шло хорошо, однако спустя полгода отношений и свадьбы выяснилось, что она всё это время жила с женщиной. Более того, пострадавшая осталась с крупными долгами, а позже и вовсе выяснилось, что обманутых невест за плечами молдаванки было много.