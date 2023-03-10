Аферистка-трансгендер полгода притворялась мужчиной ради жизни альфонса с доверчивыми девушками

Серийная аферистка-трансгендер полгода обманывала свою девушку, притворяясь мужчиной и оформляя на её имя кредиты. Как пишет Mash, в 2021 году Екатерина познакомилась с "Сергеем" в приложении для знакомств. На фото профиля она увидела красивого мужчину, однако позже выяснилось, что в жизни он куда женственнее. Необычную внешность парень объяснил операцией по смене пола: якобы его преследовали европейские правоохранители.

Рассказ пострадавшей от "Сергея" Екатерины. Видео © Mash

"Человек постепенно меня подготавливал к тому, как он выглядит на самом деле... Не по себе было, некомфортно, но человек меня уверял, что по определённым причинам он сменил пол, поэтому он так выглядит... Якобы его искали... Гениталии [хирурги не тронули]. [Якобы] всё [поменяли], кроме гениталий", — рассказала пострадавшая.

Предложение выйти замуж "Сергей" сделал спустя всего полгода после начала отношений, а отсутствие денег на свадьбу объяснил якобы заблокированными счетами. Тогда Екатерина и начала оформлять кредиты сначала на себя, а потом, когда банки перестали их выдавать, на родителей. Истинный пол возлюбленного открылся случайно.

"Он всегда что-то носил в сумке своей и очень часто её уносил, приносил. Я думала: "Что он там прячет?" Ну и как-то раз я залезла в эту сумку и увидела там резиновые гениталии", — добавила девушка.

Тут-то и оказалось, что "Сергей" — это на самом деле Марина, а таких "любимых" у трансгендерной аферистки ещё две. Причём схема развода была та же: мошенница представлялась мужчиной, втиралась в доверие, жила у них дома, крутила своим "резиновым", брала кредиты и воровала сбережения.

Примечательно, что пострадавшие не могут обратиться в полицию, так как состава преступления в любовных отношениях и добровольном оформлении кредитов нет. К слову, отдать Екатерина должна около шести миллионов рублей.