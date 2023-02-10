Женщины стали чаще обращаться к сайтам знакомств для поиска спутника жизни

В 2022 году женщины в России стали чаще искать на сайтах знакомств пару для официального брака, а мужчины — для гражданского брака. Такие результаты показало совместное исследование аналитиков рекламного программатика Platforma и приложения для знакомств Mamba в преддверии Дня всех влюблённых, с которыми ознакомился Лайф. В основном вторую половинку ищут мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет.

Оказалось, что в прошлом году наибольший рост интереса к сервисам знакомств случился во второй половине года, а пик пришёлся на октябрь и ноябрь. При этом соотношение мужчин и женщин на дейтинговых ресурсах в 2022-м было практически одинаковым (50,2% и 49,8% соответственно), как и за год до этого (49,6% и 50,4% соответственно). Новые отношения ищут преимущественно юноши в возрасте от 25 до 44 лет и девушки в возрасте от 18 до 44 лет.

Кроме того, в прошлом году люди стали чаще заполнять графу целей знакомства (её указали 70% пользователей, в то время как в 2021-м — лишь 47%). Согласно исследованию, россияне стали чаще искать отношения (рост на 48% среди женщин и 32% среди мужчин), а также возможность создать семью (рост на 28% и 18%). Женщины более критично относятся к внешним данным партнёра и активнее используют фильтры при поиске пары. Так, дамы предпочтения по росту стали выставлять на 77% чаще, чем годом ранее. Мужчины такой фильтр используют реже: им важен не столько рост, сколько возраст женщины.

Также анализ показал, что в 2022 году среди анкет значительно возросло количество женщин без детей — на 34% в возрастном сегменте от 18 до 27 лет. Вместе с этим увеличилось и число мужчин, живущих отдельно от своих детей, — на 36% в возрастном сегменте от 35 до 43 лет. Графу "Образование" обычно использует около 30% пользователей. В 2022-м выросло число людей со средним (13% мужчин и 23% женщин), со средним специальным (на 32% мужчин и 53% женщин), а также высшим (17% мужчин и 13% женщин).

"В 2022 году средний уровень достатка пользователей дейтинговых сервисов переместился в диапазон среднего и высокого: динамика отмечается и у мужчин, и у женщин. Это может говорить о том, что многие россияне отказались от дополнительных трат на дейтинговые сервисы. В основном ими пользуются те, кто может позволить себе это без нагрузки для своего бюджета", — оценил результаты руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

Самой непопулярной графой стал материальный доход: 93% мужчин и 86% женщин никогда не указывают уровень своего заработка. Но в 2022-м число женщин, которые указали "высокий доход", выросло на 91%. Мужчин со стабильным средним и высоким доходом стало больше на 17% и 21% соответственно. Начинают знакомство пользователи одинаково — рассказами о себе. В приветствии они стали чаще говорить о своей любви к животным (рост на 40% у женщин и 43% у мужчин) и о желании завести семью (38% у женщин и 28% у мужчин).

Теги в анкетах для знакомств используют преимущественно женщины. Самыми популярными в 2022 году оказались "брак / для брака", "путешествия" и "нравится романтика". У мужчин чаще всего в анкетах появлялись теги "не интересуют халявщицы", "серьёзные отношения" и "личностный рост / саморазвитие". Также у обоих полов в 2022 году подрос тег "виртуальные фантазии".