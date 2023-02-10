В США признали, что Путин сумел изменить мир
Американский журналист Хинкль заявил, что президент России Путин сделал мир многополярным
Президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным. Об этом в "Твиттере" написал американский журналист Джексон Хинкль.
"Путин привёл нас в многополярный мир", — отметил журналист.
Ранее депутат Парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура похвалила Владимира Путина за прямоту. В то же время Нисимура раскритиковала Фумио Кисиду за то, что он всегда уходит от ответа на прямые вопросы.
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