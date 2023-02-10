В США признали, что Путин сумел изменить мир

Президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным. Об этом в "Твиттере" написал американский журналист Джексон Хинкль.

Ранее депутат Парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура похвалила Владимира Путина за прямоту. В то же время Нисимура раскритиковала Фумио Кисиду за то, что он всегда уходит от ответа на прямые вопросы.