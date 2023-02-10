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10 февраля, 04:51

В США признали, что Путин сумел изменить мир

Американский журналист Хинкль заявил, что президент России Путин сделал мир многополярным

Президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным. Об этом в "Твиттере" написал американский журналист Джексон Хинкль.

"Путин привёл нас в многополярный мир", — отметил журналист.

Американский ветеран объяснил, за что он хочет пожать руку Путину

Американский ветеран объяснил, за что он хочет пожать руку Путину

Ранее депутат Парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура похвалила Владимира Путина за прямоту. В то же время Нисимура раскритиковала Фумио Кисиду за то, что он всегда уходит от ответа на прямые вопросы.

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kremlin.ru

Юлия Коновалова
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